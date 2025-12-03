Jeune mère et trafiquante présumée : saisie record de chanvre indien et opioïdes à Diamniadio

Selon des sources proches de l’enquête, la jeune femme était en possession d’une quantité significative de stupéfiants. Les policiers ont saisi 2 kilogrammes de chanvre indien, habilement dissimulés à l’intérieur d’un extincteur, ainsi que 2 000 comprimés de tapentadol, un médicament opioïde fréquemment détourné pour alimenter le marché illicite. L’ingéniosité avec laquelle la drogue était cachée témoigne de la sophistication croissante des réseaux de trafic opérant dans la région.



Lors de son audition, J. Kamara aurait reconnu les faits, indiquant que la marchandise devait être écoulée à Diamniadio, une zone où le trafic de drogue connaît une recrudescence ces dernières années. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier d’éventuels complices et à déterminer l’ampleur du réseau auquel elle serait liée.



Ce dossier met en lumière plusieurs problématiques préoccupantes. D’une part, la participation de jeunes femmes, parfois très jeunes et avec des enfants, dans des trafics de stupéfiants, montre l’attractivité de ce type d’activité malgré les risques juridiques et sociaux. D’autre part, l’utilisation de méthodes de dissimulation sophistiquées, comme l’emploi d’extincteurs ou d’autres objets du quotidien, souligne la nécessité pour les forces de l’ordre de se montrer toujours plus vigilantes et innovantes dans leurs contrôles.



Le tapentadol, médicament opioïde au centre de cette affaire, est régulièrement détourné pour son potentiel addictif et ses effets puissants. Sa présence en grande quantité dans cette saisie confirme l’expansion de ce type de trafic au Sénégal, souvent destiné à alimenter des marchés urbains et périurbains.



La justice et les autorités sécuritaires suivent de près cette affaire, qui pourrait conduire à la démantèlement d’un réseau plus large. En attendant, la jeune femme reste sous garde à vue, et son bébé a été pris en charge par les services sociaux afin de garantir sa sécurité.



Cette arrestation constitue un signal fort envoyé aux trafiquants, mais elle rappelle également la complexité du phénomène de drogue dans le pays, où les réseaux évoluent rapidement et recrutent parfois des profils très jeunes pour mener leurs activités.

