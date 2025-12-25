Menu
Un cambrioleur tente de forcer une porte… la poignée lui reste dans les mains


Rédigé le Samedi 27 Décembre 2025 à 12:02


La scène, pour le moins cocasse, a été entièrement captée par les caméras de vidéosurveillance. Le 4 décembre dernier, dans le quartier d’affaires de la City de Londres, un homme a tenté de s’introduire par effraction dans un immeuble de bureaux. Mais son cambriolage a tourné court : en forçant la porte, il n’a réussi qu’à arracher la poignée, qui lui est restée dans les mains.


Sur les images relayées par The Independent, on aperçoit l’individu, capuche sur la tête et grand sac sur le dos, s’acharner sur l’entrée du bâtiment. Agrippant la poignée à deux mains, il tire de toutes ses forces. Celle-ci cède brutalement, projetant le cambrioleur en arrière, à deux doigts de la chute. Une scène que le média britannique compare à un gag du film Maman, j’ai raté l’avion !.
 

L’homme a été identifié comme Muhedur Khan, un sans domicile fixe âgé de 45 ans. Malgré cet échec humiliant, il ne renonce pas pour autant. Quelques instants plus tard, il s’en prend à un autre immeuble voisin. Cette fois, il parvient à pénétrer à l’intérieur.

 

Toujours filmé par les caméras de sécurité, le quadragénaire adopte alors une méthode plus élaborée : il retire ses chaussettes pour les enfiler sur ses mains, afin d’éviter de laisser des empreintes. Il dérobe cinq ordinateurs portables, sept iPhone et cinq iPad, pour un préjudice estimé à 5 500 livres sterling, soit environ 6 300 euros.
 

Interpellé le lendemain par la police, Muhedur Khan a été présenté devant la justice. Il a écopé d’un an de prison pour la tentative de cambriolage et d’un an supplémentaire pour le vol réussi. Les deux peines seront toutefois purgées simultanément.



Lat Soukabé Fall

