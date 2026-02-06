Graves révélations sur un vaste réseau d’exploitation de mineurs au Sénégal



Une affaire d’une extrême gravité a été révélée par la presse nationale. Sur une période estimée entre 2015 et 2025, un réseau clandestin, organisé et méthodique, aurait opéré au Sénégal autour de l’exploitation sexuelle de mineurs. Les faits rapportés décrivent une organisation aux méthodes élaborées et aux ramifications inquiétantes.

Selon les éléments publiés, le principal responsable présumé du réseau s’appuyait sur des individus présentés comme des « formateurs sexuels », chargés de cibler des enfants de la rue, des talibés et des mineurs issus de familles en situation de grande précarité. Ces victimes, choisies pour leur vulnérabilité, auraient ensuite été préparées avant d’être mises à disposition de tiers. Une villa utilisée comme lieu de rassemblement D’après les révélations, des rencontres étaient régulièrement organisées dans une villa située à Saly lors des séjours du responsable présumé. Les mineurs, préalablement approchés et conditionnés, y auraient été abusés et filmés lors de soirées privées réunissant des invités sélectionnés.

Les enquêteurs évoquent un système structuré, avec une répartition claire des rôles et une organisation financière directement assurée par le dirigeant du réseau. Interpellations dans plusieurs quartiers de Dakar Les investigations ont conduit à plusieurs arrestations. Dans un quartier résidentiel de Dakar, un individu présenté comme l’un des « formateurs » a été interpellé dans un logement dont le loyer continuait d’être pris en charge par le principal mis en cause. Plusieurs jeunes garçons ont été retrouvés sur place.

Dans un autre quartier de la capitale, un second suspect a été arrêté. Une perquisition menée à son domicile a permis la saisie d’objets versés au dossier d’instruction.

Les enquêteurs soupçonnent également d’autres membres du réseau d’avoir eu pour mission d’initier de très jeunes mineurs aux pratiques sexuelles. Un projet de structure clandestine à Dakar Parmi les éléments jugés les plus préoccupants par les autorités figure l’existence d’un projet visant à créer à Dakar un prétendu « centre de formation », destiné aux enfants recrutés par le réseau. Selon des déclarations recueillies lors des auditions, plusieurs mineurs de moins de dix ans auraient déjà été pris en charge dans ce cadre. Ouverture d’une information judiciaire Face à la gravité des faits, une information judiciaire a été ouverte par le doyen des juges. Quatorze mandats de dépôt ont été délivrés, marquant une étape importante dans cette affaire qui suscite une vive émotion au sein de l’opinion publique.

L’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des ramifications du réseau, tant au niveau national qu’international, ainsi que d’éventuels complices ou bénéficiaires. dakaractu