Un ISEP de 9 milliards FCFA en construction à Bandafassi (Kedougou) pour former 24 000 étudiants par an





Un Institut supérieur d’enseignement professionnel (ISEP) d’un coût estimé à 9 milliards de francs CFA sera construit à Bandafassi, une commune située à une quinzaine de kilomètres de Kédougou. L’établissement est prévu pour accueillir jusqu’à 24 000 étudiants par an, selon les déclarations du président de la République lors de la cérémonie de pose de la première pierre, organisée samedi.



Se disant satisfait d’être à Kédougou pour le lancement de ce projet, le chef de l’État a précisé que ce centre de formation sera destiné aux jeunes bacheliers, avec une offre pédagogique axée sur des filières courtes et directement opérationnelles.



En tournée économique dans le Sud-Est du pays depuis jeudi, le président de la République a également annoncé la construction de huit autres ISEP dans plusieurs localités du pays, notamment à Kédougou, Bignona, Koungheul, Richard-Toll, Louga, Kolda, Sédhiou et Tambacounda.



Il a indiqué que ce programme, combiné au déploiement d’unités industrielles et à un mécanisme de financement direct de projets portés par des étudiants entrepreneurs, permettra à plus de 400 000 jeunes Sénégalais de bénéficier d’une formation dans l’enseignement supérieur.



Après une tournée similaire effectuée en Casamance à la fin du mois de décembre, le chef de l’État a expliqué que son déplacement de cinq jours dans le Sénégal oriental vise principalement à recueillir les préoccupations des populations locales, afin de définir des priorités en phase avec les attentes des zones les plus éloignées du pays.



Dans ce cadre, il a rappelé que l’accès à l’eau, à l’électricité et le désenclavement demeurent des priorités majeures pour les populations de cette région, annonçant la poursuite des projets d’électrification ainsi que la rénovation de 96 forages ruraux et la construction de 101 nouveaux ouvrages hydrauliques lors de la deuxième phase du programme.

