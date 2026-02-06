Deux individus déférés pour trafic de carburant sur un site de travaux à Mbeubeuss



Le Commissariat d’arrondissement de Malika a présenté au parquet, le 4 février 2026, deux personnes impliquées dans une affaire de trafic de carburant au détriment d’un site de travaux situé à la décharge de Mbeubeuss, communément désigné comme le « site des Chinois ».

D’après une note publiée par la Police nationale, cette intervention fait suite à des renseignements opérationnels signalant des vols répétés de carburant sur ce site. Déployés sur le terrain, les éléments de la Brigade de recherches ont interpellé un premier suspect qui se déplaçait à bord d’une charrette transportant deux bidons de carburant.

Interrogé sur place, ce dernier a reconnu avoir été chargé de livrer le carburant à un atelier clandestin pour le compte d’un tiers. À l’approche des forces de l’ordre sur le site indiqué, plusieurs individus ont tenté de dissimuler des contenants sous des déchets avant de prendre la fuite.

La fouille approfondie des lieux a permis aux policiers de découvrir quatre autres bouteilles contenant du carburant. À l’intérieur de l’atelier, ils ont également constaté qu’un camion avait le réservoir fracturé. Le conducteur du véhicule a été interpellé sur place.

Les deux suspects ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Toutefois, le conducteur du camion a déclaré qu’une somme de 1 300 000 francs CFA, qu’il affirmait avoir cachée dans la cabine du véhicule, n’a pas été retrouvée lors de l’opération.

Le carburant saisi a été mis sous scellés au commissariat. Les deux mis en cause ont été déférés devant la justice pour la suite de la procédure judiciaire. DAKARACTU