L'Actualité au Sénégal

UGB : les étudiants de Saint-Louis suspendent les activités pour réclamer des mesures urgentes


Rédigé le Mardi 25 Novembre 2025 à 16:50 | Lu 45 fois Rédigé par


Les étudiants de l’UGB observent une pause de 24 heures pour demander la régularisation des bourses et l’amélioration des conditions sur le campus.


La Coordination des étudiants de Saint-Louis a annoncé ce mardi une suspension de 24 heures des activités pédagogiques, accompagnée d’une restauration sans ticket. Cette initiative vise à obtenir la réintégration des ayants droit sur les états de paiement des bourses.

Dans un communiqué, les étudiants appellent également à la mise en route des chantiers en attente ainsi qu’à l’activation de la connexion Internet sur le campus social de l’Université Gaston Berger (UGB).

Pour attirer l’attention des autorités, certains étudiants ont tenté de bloquer la circulation sur la Route nationale menant à Saint-Louis, espérant ainsi faire entendre leurs revendications.




