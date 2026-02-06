UCAD : reprise des services de restauration après 72 heures d’arrêt





Le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a annoncé, à travers un communiqué publié ce lundi 9 février 2026, la reprise des activités de restauration sur le campus universitaire. Cette réouverture intervient après une interruption de service d’une durée de 72 heures et s’accompagne d’un rappel strict des règles de fonctionnement.



Les étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) peuvent ainsi de nouveau accéder aux restaurants universitaires. La Direction du COUD a confirmé que les cuisines ont officiellement rouvert ce lundi, mettant fin à la suspension temporaire des services.



Dans le communiqué, le directeur du COUD, le Dr Ndéné Mbodji, indique que cette reprise s’inscrit dans « la volonté de l’État d’accomplir ses missions sociales au bénéfice des étudiants ». Il précise toutefois que cette relance des activités implique le respect de certaines obligations par les bénéficiaires.



Parmi les mesures rappelées figure l’obligation stricte de paiement : l’achat de tickets de restauration est indispensable pour pouvoir accéder aux repas servis sur le campus.

