Kédougou : lancement de la connectivité universelle au lycée Mamba Guirassy

Le lycée technique industriel et minier Mamba Guirassy de Kédougou a servi de cadre, samedi, au lancement officiel de la connectivité universelle. Cette initiative nationale a pour objectif de permettre à un million de Sénégalais de bénéficier gratuitement de l’accès au numérique, avec une attention particulière portée aux zones où cette connexion restait difficile, voire inexistante.

Présidant la cérémonie, le chef de l’État a mis en avant la portée symbolique et stratégique du choix de cet établissement, en présence notamment des ministres en charge de l’Éducation nationale, de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, ainsi que des autorités locales.

L’établissement a été décrit comme un acteur central de la formation technique et professionnelle dans le Sud-Est du pays. Implanté dans une zone à fort potentiel minier, agricole et industriel, il forme chaque année de nombreux techniciens et techniciens supérieurs dans des filières en lien direct avec les besoins de l’économie nationale.

Pour le président Faye, la connectivité universelle constitue un véritable levier de transformation pédagogique. Il a réaffirmé, dans le cadre du New Deal technologique, la volonté d’avancer vers un Sénégal connecté, innovant et ouvert aux opportunités que les jeunes sont appelés à saisir grâce à un accès numérique gratuit, notamment dans les structures d’enseignement technique, industriel et minier.

Selon les informations recueillies sur place, cette initiative permet d’élargir l’accès aux ressources numériques, d’améliorer la qualité des apprentissages, de moderniser les formations techniques et de renforcer le lien entre formation et emploi.

« Nous lançons aujourd'hui dans ce lycée une bibliothèque infinie mise à la disposition des apprenants, qui pourront suivre à distance des cours dispensés par des enseignants sénégalais et étrangers », s'est félicité le président de la République.

