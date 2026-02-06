Thiès : des motocyclistes bravent à nouveau l’arrêté interdisant courses et rodéos

Dans la soirée de ce dimanche, aux environs de 20 heures, des motocyclistes, communément appelés jakartamen, ont de nouveau enfreint l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2026 interdisant les courses et rodéos de motos dans le département de Thiès.

Ces derniers ont organisé une importante parade dans les environs de la promenade des Thiessois. Profitant du week-end, ils ont circulé dans plusieurs grandes artères de la ville, apparemment en l’absence des Forces de défense et de sécurité.

Pour mémoire, cet arrêté préfectoral avait été pris pour des raisons liées à la sécurité publique. Le document stipule clairement que les courses et rodéos impliquant des jakartamen et autres motocyclistes sont formellement interdits dans le département de Thiès.

Il y est également précisé que toute personne ne respectant pas cette mesure s’expose à des sanctions prévues par les dispositions du code pénal. ✅dakaractu