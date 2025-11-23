Saint-Louis : Arrestation d’un homme pour offense au président après la diffusion d’une vidéo virale

Dans cette séquence, l’individu, se présentant comme un « patriote », déchire une photo officielle du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, tout en proférant des propos jugés indécents et discourtois à l’encontre du chef de l’État. Les images ont rapidement suscité une vive indignation et attiré l’attention des autorités judiciaires.



Intervention du procureur



Le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis, Baye Thiam, a donné des instructions strictes. Sur sa demande, le commissariat central a exécuté l’arrestation de l’auteur des faits, Mouhamadou Bachir Sylla, afin que la justice puisse suivre son cours.



Les enquêteurs poursuivent actuellement leurs investigations pour établir les circonstances exactes de cet acte et déterminer les suites judiciaires appropriées.

