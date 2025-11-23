Menu
Saint-Louis : Arrestation d’un homme pour offense au président après la diffusion d’une vidéo virale


Rédigé le Jeudi 27 Novembre 2025 à 22:03 | Lu 52 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Le commissariat central de Saint-Louis a procédé à l’arrestation d’un homme, Mouhamadou Bachir Sylla, accusé d’offense au chef de l’État et d’injure publique. Cette interpellation intervient suite à la diffusion récente d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.


Saint-Louis : Arrestation d’un homme pour offense au président après la diffusion d’une vidéo virale

Dans cette séquence, l’individu, se présentant comme un « patriote », déchire une photo officielle du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, tout en proférant des propos jugés indécents et discourtois à l’encontre du chef de l’État. Les images ont rapidement suscité une vive indignation et attiré l’attention des autorités judiciaires.

Intervention du procureur

Le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Louis, Baye Thiam, a donné des instructions strictes. Sur sa demande, le commissariat central a exécuté l’arrestation de l’auteur des faits, Mouhamadou Bachir Sylla, afin que la justice puisse suivre son cours.

Les enquêteurs poursuivent actuellement leurs investigations pour établir les circonstances exactes de cet acte et déterminer les suites judiciaires appropriées.



Lat Soukabé Fall

