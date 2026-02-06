Trois suspects arrêtés après le vol d’une moto entre Diourbel et Kaolack





Des agents de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack ont arrêté trois personnes impliquées dans une affaire de vol nocturne avec escalade, recel et complicité, selon le commissaire divisionnaire Souleymane Ba.



L’enquête a été ouverte après la plainte d’un habitant de Diourbel déposée le 11 février 2026, signalant la disparition de sa moto de type « Jakarta » survenue vers 4 heures du matin. Le suspect s’était introduit dans la maison familiale, emportant deux téléphones, une sacoche contenant 20 000 FCFA ainsi que les clés du portail avant de repartir avec le véhicule.



Les investigations ont permis de localiser la moto au quartier Abattoirs-Ndangane à Kaolack, dans la capitale du Saloum. Sur place, les policiers ont également découvert trois autres motocyclettes d’origine suspecte. Un individu y a été surpris en train de négocier l’achat d’un engin pour 230 000 FCFA.



L’analyse des données numériques a mis en évidence des liens entre les suspects, notamment avec un complice basé à Kaffrine et des receleurs à Kaolack. L’un des interpellés a reconnu avoir acheté la moto volée, ainsi qu’une autre de couleur bleue, pour 170 000 FCFA chacune.



Parmi les personnes arrêtées figure un récidiviste déjà déféré en décembre 2022 pour des faits similaires. Un autre suspect, identifié, reste en fuite. Trois motos ont été placées sous scellés et la somme de 230 000 FCFA a été conservée comme pièce à conviction, tandis que l’enquête se poursuit.

