Menu
L'Actualité au Sénégal

Après le sommet de l’UA, Ousmane Sonko en visite en Arabie saoudite


Rédigé le Dimanche 15 Février 2026 à 22:55 | Lu 29 fois Rédigé par


Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko est arrivé à Djeddah après avoir représenté le président Bassirou Diomaye Faye au sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba.


Après le sommet de l’UA, Ousmane Sonko en visite en Arabie saoudite

 

Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé dimanche en début de soirée en Arabie saoudite, après un séjour à Addis-Abeba où il représentait le chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye lors du 39e sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.
Selon une source médiatique, il a été accueilli à l’aéroport international Roi Abdulaziz par le prince Saud Bin Jalawi, préfet de Djeddah, ainsi que par plusieurs responsables du royaume, d’après des informations publiées par Saudi News sur le réseau social X.


Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags