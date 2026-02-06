Après le sommet de l’UA, Ousmane Sonko en visite en Arabie saoudite

Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé dimanche en début de soirée en Arabie saoudite, après un séjour à Addis-Abeba où il représentait le chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye lors du 39e sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.

Selon une source médiatique, il a été accueilli à l’aéroport international Roi Abdulaziz par le prince Saud Bin Jalawi, préfet de Djeddah, ainsi que par plusieurs responsables du royaume, d’après des informations publiées par Saudi News sur le réseau social X.