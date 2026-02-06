Menu
Ousmane Sonko à Addis-Abeba pour le sommet de l’Union africaine


Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé à Addis-Abeba pour participer à la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.


Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé ce vendredi à Addis-Abeba, en Éthiopie, selon un communiqué de la Primature.
Il doit prendre part à la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, prévue les 14 et 15 février 2026.


