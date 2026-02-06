|
Thiès accueillera la Fête de l’Indépendance 2026 : l’appel solennel d’Ibrahima Macodou Fall à l’engagement citoyen 06/02/2026 Crise de l’insalubrité et factures impayées dans les écoles : Le Mouvement « Thiès d’Abord » interpelle l’État face à la faillite des municipalités. 05/02/2026 Santé numérique : iCare lance la première plateforme de télémédecine 100 % sénégalaise 05/02/2026 Thiès : pourquoi parler d’un hôpital “en agonie” ne reflète pas la réalité 04/02/2026 COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU MOUVEMENT THIÈS D’ABORD 29/01/2026
Ousmane Sonko à Addis-Abeba pour le sommet de l’Union africaine
Rédigé le Samedi 14 Février 2026 à 09:03 | Lu 23 fois Rédigé par Rédaction
Le Premier ministre Ousmane Sonko est arrivé à Addis-Abeba pour participer à la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine.
Vendredi 13 Février 2026 - 13:48 La CESL suspend son mot d’ordre de cessation des cours, mais maintient la pression
Jeudi 12 Février 2026 - 09:18 Séminaire avec les gouverneurs : le président Bassirou Diomaye Faye fixe la date
Notto Diobasse Smart City : Thiès mise sur l’industrialisation comme levier de développement
Lat Soukabé Fall - 14/02/2026 - 0 Commentaire
L’Association de la presse locale (APL) de Thiès organise ce jeudi à la Promenade des Thiessois un forum autour du thème : « L’industrialisation de Thiès, levier de développement : l’exemple de Notto...
Auto‑écoles du Sénégal : Thiès accueille 72h de formation et des solutions pour le secteur
Lat Soukabé Fall - 14/02/2026 - 0 Commentaire
Saint‑Louis : Deux récidivistes déférés pour trafic de migrants, huit candidats secourus
Lat Soukabé Fall - 13/02/2026 - 0 Commentaire
L’antenne régionale de Saint-Louis de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants (DNLT) a déféré, ce 9 février 2026, deux individus devant le Procureur de la République Financier...
DECRYPTAGE: Mort d'un étudiant, Affaire Pape Cheikh Diallo...
Lat Soukabé Fall - 13/02/2026 - 0 Commentaire
