Thiès accueillera la Fête de l'Indépendance 2026 : l'appel solennel d'Ibrahima Macodou Fall à l'engagement citoyen 06/02/2026 Crise de l'insalubrité et factures impayées dans les écoles : Le Mouvement « Thiès d'Abord » interpelle l'État face à la faillite des municipalités. 05/02/2026 Santé numérique : iCare lance la première plateforme de télémédecine 100 % sénégalaise 05/02/2026 Thiès : pourquoi parler d'un hôpital "en agonie" ne reflète pas la réalité 04/02/2026 COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU MOUVEMENT THIÈS D'ABORD 29/01/2026
L'Actualité au Sénégal
Un incendie signalé dans un bâtiment administratif à Dakar
Rédigé le Lundi 16 Février 2026 à 10:10 | Lu 61 fois Rédigé par Rédaction
Un feu s’est déclaré dans un ministère à Dakar. Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement, tandis que l’origine et l’ampleur des dégâts restent inconnues.
Nouveau commentaire :
Lundi 16 Février 2026 - 10:17 Incendie maîtrisé dans un ministère : aucune victime et activités maintenues
Lundi 16 Février 2026 - 06:34 Les Douanes multiplient les saisies de produits illicites dans le centre et le sud-est
Actualité à Thiès
3ᵉ édition du 11 D’OR à Thiès : 11 personnalités influentes célébrées
Lat Soukabé Fall - 16/02/2026 - 0 Commentaire
La ville de Thiès a vibré au rythme de l’excellence lors de la 3ᵉ édition du 11 D’OR. La cérémonie, qui s’est tenue le 13 février, a mis à l’honneur 11 personnalités thiessoises ayant marqué l’année...
Thiès : L’ANAES sensibilise les élèves sur la traversée de la route
Lat Soukabé Fall - 16/02/2026 - 0 Commentaire
Actualités
Incendie maîtrisé dans un ministère : aucune victime et activités maintenues
Rédaction - 16/02/2026 - 0 Commentaire
Après un incendie survenu dans la nuit du 15 au 16 février 2026, le ministère rassure : la situation est sous contrôle, aucune victime signalée et le travail se poursuit normalement. Le Ministère des...
