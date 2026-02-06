Menu
Un incendie signalé dans un bâtiment administratif à Dakar


Rédigé le Lundi 16 Février 2026 à 10:10 | Lu 61 fois Rédigé par


Un incendie s’est déclaré dans les locaux du Ministère des Finances situés à Dakar.

D’après plusieurs sources, les sapeurs-pompiers ont été dépêchés rapidement sur place afin de contenir les flammes.

Pour l’instant, ni la cause du sinistre ni l’étendue des dommages n’ont été déterminées.




