Thiès : L’ANAES sensibilise les élèves sur la traversée de la route

Face à la multiplication des accidents aux abords des écoles, notamment aux heures de forte affluence, l’ANAES a jugé nécessaire d’intervenir directement auprès des enfants. Les agents ont expliqué aux élèves les règles essentielles de sécurité : s’arrêter avant de traverser, regarder des deux côtés, emprunter les passages piétons et éviter toute distraction.



Des exercices pratiques ont été organisés dans les cours d’école afin de simuler des situations réelles. Les enfants ont ainsi appris à reconnaître les panneaux de signalisation et à comprendre l’importance du respect du code de la route.





Les autorités éducatives de Thiès ont salué cette initiative, estimant que l’éducation à la sécurité routière doit commencer dès le bas âge.



Plusieurs enseignants ont plaidé pour l’intégration systématique de modules de prévention routière dans les programmes scolaires.





Selon les responsables de l’ANAES, cette campagne s’inscrit dans une stratégie nationale visant à réduire le nombre d’accidents impliquant des mineurs. L’agence prévoit de poursuivre ses actions dans d’autres quartiers de Thiès et dans les localités environnantes.





À travers cette démarche, l’ANAES réaffirme son engagement à protéger les usagers vulnérables et à promouvoir une culture de la prudence sur les routes sénégalaises.

