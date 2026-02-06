Incendie maîtrisé dans un ministère : aucune victime et activités maintenues

Le Ministère des Finances et du Budget a tenu à rassurer l’opinion publique à la suite d’un incident survenu dans ses locaux à Dakar.



Dans un communiqué, l’institution indique qu’un incendie s’est déclaré dans la nuit du 15 au 16 février 2026 dans une partie du bâtiment. L’alerte a rapidement été donnée, permettant une intervention immédiate des secours. Les autorités soulignent que l’action rapide et efficace des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser la situation dans de brefs délais, saluant leur professionnalisme et leur réactivité.



Concernant le bilan, les informations sont rassurantes : aucune victime n’a été enregistrée et la situation est désormais totalement sous contrôle.



Malgré l’incident, l’administration précise que ses services restent ouverts. Les activités se poursuivent normalement, sous réserve de mesures organisationnelles prises à titre préventif.



Enfin, le ministère appelle à la prudence face aux rumeurs et invite chacun à se référer uniquement aux informations officielles.



