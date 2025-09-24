Trois individus arrêtés à Jaxaay pour vol en réunion commis de nuit

Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay, Parcelles Assainies et Niakoulrab a arrêté trois individus impliqués dans un vol en réunion commis de nuit par effraction, à la suite d’une opération policière rondement menée.



Tout est parti d’une plainte déposée par une commerçante de Niakoulrab, victime d’un cambriolage dans sa boutique. Les malfaiteurs avaient emporté trois bonbonnes de gaz de 9 kg, deux caisses de boissons “Punch”, deux paquets de briquets et une somme de 8 000 F CFA.



Quelques jours plus tard, un renseignement a permis aux enquêteurs de localiser trois individus tentant de revendre des bonbonnes de gaz dans un commerce de Jaxaay, près du terminus de la ligne 84. Une équipe de la police s’est immédiatement rendue sur place, procédant à leur interpellation et à la saisie du matériel volé.



Lors de leur audition, les suspects ont reconnu les faits, avouant avoir utilisé deux barres de fer pour forcer la porte de la boutique avant de s’en débarrasser. Une perquisition à leur domicile a permis de retrouver deux ventilateurs, une rallonge et dix bouteilles de boissons, probablement issus d’autres vols.



Les trois individus ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit afin de déterminer l’étendue de leurs activités criminelles.

