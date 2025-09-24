Bassirou Diomaye Faye : “Le Sénégal avance grâce à une croissance portée par l’énergie et les secteurs productifs”

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a déclaré que le Sénégal poursuit sa progression économique malgré un contexte national et international difficile, s’appuyant sur une croissance portée par les secteurs productifs, notamment celui de l’énergie.



Lors de l’ouverture de la deuxième édition du Forum Invest Sénégal (Fii Sénégal), le chef de l’État a indiqué que cette dynamique repose sur des investissements ciblés dans les secteurs prioritaires, dont l’agro-industrie souveraine, destinée à transformer localement les produits plutôt que de les importer ou d’exporter des matières premières brutes.



Il a invité les partenaires économiques à investir dans la création de pôles agricoles intégrés, dans l’énergie verte (solaire, éolien, transformation minière et pétrochimique) ainsi que dans la valorisation locale du zircon, de l’or, du phosphate, du gaz et du pétrole.



Le président Faye a également évoqué le potentiel de l’économie bleue, notamment dans la pêche, l’aquaculture et les technologies marines, encore peu exploitées selon lui.



Enfin, il a mis en avant les opportunités offertes par l’économie numérique et la fintech, soulignant que le pays a besoin de 1,7 milliard de dollars d’investissements pour réaliser le New Deal technologique, comprenant la construction de Data Centers, de câbles souverains, et le développement de compétences locales pour stimuler l’innovation.



aps

