Tribunal de Thiès : Un laveur reconnu coupable du vol d’1 million FCFA

Tout commence lorsque A. Gadio confie son véhicule à un mécanicien pour des réparations. À l’intérieur de la voiture, il laisse une somme totale de 1 800 000 FCFA, pensant la récupérer sans encombre après l’intervention.

Le véhicule est ensuite pris en charge pour lavage par P. Sow, un jeune laveur âgé de 21 ans.

Mais à la récupération de son bien, le client constate avec stupeur qu’il manque 1 000 000 FCFA. Immédiatement, il alerte les forces de l’ordre et dépose plainte.



Une enquête rapide et efficace

Les policiers ouvrent une enquête et orientent rapidement leurs soupçons vers le personnel ayant eu accès au véhicule. Interrogé, le laveur finit par attirer l’attention des enquêteurs. Une fouille menée aux alentours de l’atelier permet de faire une découverte inattendue : 900 000 FCFA soigneusement dissimulés dans des tas d’ordures, non loin du lieu de travail du suspect.



Confronté aux preuves, P. Sow finit par passer aux aveux.



Les aveux du prévenu

Devant les enquêteurs puis à la barre, le jeune laveur reconnaît avoir subtilisé la somme. Il explique avoir utilisé 100 000 FCFA pour financer des soins médicaux destinés à sa mère malade, avant de cacher le reste de l’argent, craignant d’être découvert.

Placée sous mandat de dépôt, l’affaire est rapidement enrôlée devant le Tribunal d’instance de Thiès.



Un jugement marqué par la clémence

À l’audience, le parquet a requis une application rigoureuse de la loi, rappelant la gravité de l’infraction et la violation de la confiance du client. Toutefois, tenant compte de l’âge du prévenu, de ses aveux et des circonstances personnelles évoquées, le tribunal a opté pour une peine clémente.

P. Sow a été condamné à six mois de prison avec sursis pour vol.



Un rappel à la vigilance

Cette affaire met en lumière les risques liés au fait de laisser d’importantes sommes d’argent dans un véhicule, même pour une courte durée. Elle rappelle également que la confiance accordée dans certains contextes professionnels doit toujours s’accompagner de prudence.



À Thiès, ce dossier restera comme un exemple de la rapidité de l’enquête policière, mais aussi comme un avertissement clair aux usagers des garages et stations de lavage.

Une somme laissée dans le véhicule