L'Actualité au Sénégal

Accident mortel : un garçon de 9 ans fauché


Rédigé le Lundi 12 Janvier 2026 à 20:52 | Lu 40 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame a frappé le quartier Guinaw Rails ce lundi, lorsqu’un jeune garçon de neuf ans, Mouhamed Ba, a perdu la vie après avoir été percuté par un camion. Selon les témoignages recueillis sur place, l’enfant tentait d’éviter une moto de type Jakarta lorsqu’il s’est retrouvé sur la trajectoire du poids lourd.


Accident mortel : un garçon de 9 ans fauché
Les voisins racontent que Mouhamed jouait dans la rue lorsqu’il a été surpris par la moto arrivant à vive allure. Dans sa tentative de se mettre à l’abri, il a traversé précipitamment la route, malheureusement au moment où un camion circulait dans la même direction. L’impact a été immédiat et fatal.
Alertés, les services d’urgence se sont rapidement rendus sur les lieux, mais malgré leurs efforts, l’enfant n’a pas survécu. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et établir les responsabilités, notamment celles du conducteur du camion et, si nécessaire, de celui de la moto.
 
Les habitants du quartier sont sous le choc. “C’est un drame qui nous bouleverse tous. Mouhamed était un enfant très calme et apprécié de tous,” confie une voisine, la voix tremblante.
 
Cet incident met une nouvelle fois en lumière la problématique de la sécurité routière à Dakar, particulièrement dans les quartiers où la circulation des motos et des poids lourds se mêle à la présence d’enfants dans les rues. Les associations de parents et de défense des enfants appellent à un renforcement de la vigilance et à des mesures concrètes pour protéger les plus jeunes.


Lat Soukabé Fall

