Accident mortel : un garçon de 9 ans fauché

Alertés, les services d’urgence se sont rapidement rendus sur les lieux, mais malgré leurs efforts, l’enfant n’a pas survécu. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident et établir les responsabilités, notamment celles du conducteur du camion et, si nécessaire, de celui de la moto.



Les habitants du quartier sont sous le choc. “C’est un drame qui nous bouleverse tous. Mouhamed était un enfant très calme et apprécié de tous,” confie une voisine, la voix tremblante.



Cet incident met une nouvelle fois en lumière la problématique de la sécurité routière à Dakar, particulièrement dans les quartiers où la circulation des motos et des poids lourds se mêle à la présence d’enfants dans les rues. Les associations de parents et de défense des enfants appellent à un renforcement de la vigilance et à des mesures concrètes pour protéger les plus jeunes.

Les voisins racontent que Mouhamed jouait dans la rue lorsqu’il a été surpris par la moto arrivant à vive allure. Dans sa tentative de se mettre à l’abri, il a traversé précipitamment la route, malheureusement au moment où un camion circulait dans la même direction. L’impact a été immédiat et fatal.