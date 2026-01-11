Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Tribunal de Thiès : Deux mois de prison requis contre un chauffeur pour agression


Rédigé le Lundi 12 Janvier 2026 à 20:26 | Lu 43 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


C. Bâ, chauffeur, comparaissait ce lundi devant le tribunal d’instance de Thiès pour avoir porté un coup de machette à M. Bâ, maçon, entraînant une incapacité temporaire de travail (ITT) de 7 jours.


Tribunal de Thiès : Deux mois de prison requis contre un chauffeur pour agression
Selon les déclarations de la victime, aucun différend ne l’opposait au prévenu avant l’attaque. D’après M. Bâ, C. Bâ aurait commencé par l’insulter sans raison apparente, puis s’est rendu à son domicile, armé d’une machette, pour l’agresser.

L’attaque a touché le bras gauche de la victime et a provoqué des blessures nécessitant un suivi médical. Les faits se sont déroulés dans le quartier de Keur Madaro, une zone qui, selon les habitants, reste sensible aux tensions entre voisins.

Le procureur a qualifié les faits de constants et a requis 2 mois de prison ferme contre le chauffeur. La décision finale du tribunal est attendue pour le 19 janvier prochain, date du délibéré.

Cette affaire a suscité l’inquiétude de la population locale, qui déplore l’augmentation des violences entre particuliers. Les observateurs soulignent que les agressions gratuites, souvent déclenchées par des conflits verbaux, restent une source de tension dans certains quartiers.

En attendant le verdict, la communauté de Keur Madaro espère que cette affaire servira d’exemple et que des mesures seront prises pour renforcer la sécurité dans le quartier.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :


Dans la même rubrique :
< >

Lundi 12 Janvier 2026 - 20:52 Accident mortel : un garçon de 9 ans fauché

Lundi 12 Janvier 2026 - 19:56 10 ans de paralysie, 10 ans de pillage : le calvaire d’un pêcheur à Mbour

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags