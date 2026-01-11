10 ans de paralysie, 10 ans de pillage : le calvaire d’un pêcheur à Mbour

En 2016, O. Sarr confie à son frère cadet, I. Sarr, une pirogue et du matériel de pêche estimés à 13 millions de FCFA, ainsi que la gestion de ses affaires. L’accord stipulait que les bénéfices hebdomadaires, estimés à 4 millions de FCFA, seraient partagés équitablement entre les deux frères.



Mais le destin en a décidé autrement. Peu après la conclusion de l’accord, O. Sarr est frappé d’une paralysie, le contraignant à rester hospitalisé puis soigné à domicile pendant 10 longues années. Pendant cette période, la famille traverse de grandes difficultés financières.



Un pillage sur une décennie

Selon les accusations portées devant la justice, I. Sarr aurait continué à gérer les activités commerciales, encaissant l’intégralité des revenus sans reverser quoi que ce soit à son frère ou à la famille. Pire encore, il aurait vendu la pirogue et le matériel de pêche, privant définitivement O. Sarr de ses moyens de subsistance.

« Quand j’ai retrouvé l’usage de mes jambes, je ne pouvais pas croire ce que je découvrais. Tout avait disparu. Mon frère avait tout pris, et nous avions été laissés dans le dénuement », a confié O. Sarr à nos reporters.



La confrontation et la justice

Suite à son rétablissement, O. Sarr a poursuivi son frère en justice pour abus de confiance et détournement de biens, réclamant 55 millions de FCFA de dommages et intérêts.

Lors de l’audience, I. Sarr a expliqué qu’il avait vendu les biens pour régler ses propres dettes et qu’il avait perdu tout espoir de voir son frère guérir.

Le procureur a vivement critiqué le comportement de l’accusé, qualifiant ses actes d’opportunistes et immoraux. Le verdict final est attendu le 16 mars 2026 au Tribunal correctionnel de Mbour.



Une affaire qui choque la ville

Cette affaire a profondément choqué la population de Mbour, qui dénonce la trahison et la cupidité au sein des familles. Elle rappelle à tous l’importance de la vigilance et de la protection légale des biens, même au sein du cercle familial.

Une confiance trahie