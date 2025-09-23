Traversée Dakar-Gorée 2025 : la 36ème édition attend près de 800 nageurs

Un rendez-vous sportif et citoyen majeur

La Fédération Sénégalaise de Natation et de Sauvetage organise, le dimanche 28 septembre 2025, la 36ème édition de la traversée Dakar-Gorée. Depuis 1985, cet événement s’impose comme l’un des plus grands rendez-vous de la natation en eau libre en Afrique, attirant chaque année des athlètes de haut niveau, des passionnés et un large public.



Le départ sera donné à 11h45 à la plage de la Voile d’Or, avec une arrivée prévue sur l’île de Gorée, haut lieu historique et symbole de mémoire et de résilience.



Deux courses au programme

Cette édition propose deux épreuves distinctes :



Course A (bonnets rouges) : réservée aux nageurs professionnels, sur une distance de 5,2 km , avec obligation de contourner la bouée 12.

Course B (bonnets blancs) : ouverte aux amateurs, sur une distance de 4,5 km, sans obligation de contournement.

Près de 800 nageurs sont engagés cette année, dont 200 pour la course A et 600 pour la course B.



Une compétition porteuse de valeurs

Au-delà du défi sportif, la Traversée Dakar-Gorée est un événement culturel et citoyen qui met en lumière la jeunesse, encourage la pratique sportive et valorise le patrimoine historique sénégalais. Elle s’inscrit également dans la dynamique des grands événements à venir, notamment les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.



La Fédération invite le public, les passionnés et les médias à participer à cette célébration sportive unique, qui contribue au rayonnement international du Sénégal.

