L'Actualité au Sénégal

Large succès du Sénégal face au Kenya lors du match amical en Turquie


Rédigé le Mardi 18 Novembre 2025 à 17:38


Le Sénégal s’impose largement contre le Kenya lors d’un match amical en Turquie et dépasse le précédent record de score établi en 2012.


En déplacement en Turquie, l’équipe masculine du Sénégal a largement dominé celle du Kenya au Mardan Sports Complex d’Antalya, s’imposant sur un score de 8-0 lors de cette rencontre amicale disputée mardi.

Trois jours après le revers face au Brésil, le sélectionneur Pape Thiaw a opté pour un dispositif en 4-3-3 et a profondément modifié son équipe. Aux côtés d’Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Pape Guèye et Sadio Mané, plusieurs joueurs — dont Abdoulaye Seck, Mamadou Sarr, Ilay Camara, El Hadji Malick Diouf, Pathé Ciss, Ibrahima Mbaye et Nicolas Jackson — ont fait leur entrée dans le onze de départ.

Face à un adversaire absent de la prochaine CAN, les Lions ont très vite pris le dessus en marquant six fois durant la première période. Nicolas Jackson a signé un doublé (8e et 14e), suivi d’un but d’El Hadj Malick Diouf (12e), tandis que Sadio Mané a trouvé le chemin des filets à trois reprises (17e, 25e et 30e minute).

Après la pause, avec une confortable avance, Pape Thiaw a procédé à plusieurs remplacements en faisant entrer Boulaye Dia, Rassoul Ndiaye et Mamadou Lamine Camara. Dès la 47e minute, Ibrahima Mbaye a été récompensé par un but pour sa première apparition avec la sélection.

Malgré divers changements opérés par les deux équipes, le tableau d’affichage est resté inchangé jusqu’à la 80e minute, moment où Cherif Ndiaye a transformé un penalty qu’il avait lui-même obtenu, portant le total sénégalais à huit réalisations.

Ce large succès devient ainsi le nouveau record de l’équipe nationale, dépassant celui de 2012 lorsque la génération menée par Amara Traoré, avec Mamadou Niang et Papiss Demba Cissé, l’avait emporté 7-0 face à l’île Maurice lors des éliminatoires de la CAN.

Les Lions joueront un dernier match amical le 13 novembre à Dakar avant de rejoindre le Maroc pour la CAN, programmée du 21 décembre au 18 janvier 2026. Durant la compétition, ils évolueront dans le groupe D aux côtés du Bénin, du Botswana et de la RDC.




