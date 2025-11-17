Sadio Mané signe un nouveau triplé lors du large succès des Lions contre le Kenya





Lors de la rencontre amicale disputée mardi à Antalya, le Sénégal a largement dominé le Kenya, une performance marquée par un nouveau triplé de Sadio Mané. L’attaquant signe ainsi le neuvième triplé de sa carrière professionnelle depuis 2012, et le deuxième sous le maillot national.



Ce match était le second des Lions dans le cadre des rencontres internationales du mois, après la confrontation de Londres face au Brésil, soldée par une victoire de la Seleção.



La dynamique offensive sénégalaise s’est enclenchée dès les premières minutes. Nicolas Jackson a ouvert le score à la 9ᵉ minute, avant de doubler la mise six minutes plus tard. Entre-temps, El Hadji Malick Diouf avait trouvé la faille pour la première fois en sélection. Sadio Mané a ensuite porté l’avantage grâce à trois réalisations inscrites aux 17ᵉ, 31ᵉ et 35ᵉ minutes.



Pour sa première apparition en équipe nationale, Ibrahim Mbaye a également contribué en inscrivant le septième but et en délivrant deux passes décisives. En fin de rencontre, Chérif Ndiaye a ajouté une nouvelle réalisation sur une action à la 80ᵉ minute, portant le score à 8-0.



Avec ce résultat, le Sénégal signe l’une des plus larges victoires de son histoire, derrière celle de 1972 contre la Mauritanie (10-1) et devant le succès de 2010 face à l’île Maurice (7-0).



Le triplé de Sadio Mané porte à 52 son total en sélection, obtenus en 118 matchs, ce qui en fait le meilleur buteur de l’histoire des Lions. Son premier triplé remonte à 2012 avec le Red Bull Salzbourg en Coupe d’Autriche. Il a ensuite enchaîné plusieurs performances similaires, en Autriche, en Angleterre, en Allemagne et en Arabie saoudite, dont un triplé en Ligue des champions avec Liverpool en 2018, ou encore un triplé historique en Premier League avec Southampton en 2015, considéré comme le plus rapide de la compétition.



En mai 2025, sous les couleurs d’Al-Nassr, il avait même réussi le premier quadruplé de sa carrière, lors d’une rencontre largement dominée par son équipe.

