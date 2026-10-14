Travaux routiers à Thiès : les avenues Cheikh Ahmadou Bamba et Ousmane Ngom concernées

La municipalité de Thiès annonce le démarrage d’une opération de réfection de deux axes routiers importants de la capitale du Rail. Le lancement des travaux est prévu ce jeudi 15 octobre 2026, à partir de 8 heures, pour une durée prévisionnelle de quatre semaines.



Cette intervention concerne l’avenue Cheikh Ahmadou Bamba, sur le tronçon reliant Pinth Aly Nguer à Bounté Dépôt, ainsi que l’avenue Ousmane Ngom, entre la mairie et le quartier de Moussanté. Deux axes dont l’état et la praticabilité revêtent une importance pour les déplacements quotidiens des habitants, des commerçants et des usagers de la route.



À travers ce chantier, la mairie entend contribuer à l’amélioration des infrastructures urbaines et à la fluidité de la circulation dans les zones concernées.





Deux axes stratégiques concernés par les travaux

Un délai de quatre semaines attendu

La mobilité urbaine au cœur des attentes

Sur l’avenue Cheikh Ahmadou Bamba, les interventions porteront sur le tronçon compris entre Pinth Aly Nguer et Bounté Dépôt. Sur l’avenue Ousmane Ngom, le chantier s’étendra entre l’hôtel de ville et Moussanté.La remise en état de ces voies constitue un enjeu pour les automobilistes, les conducteurs de motos Jakarta, les transporteurs et les piétons qui empruntent régulièrement ces itinéraires. Des routes en meilleur état peuvent contribuer à faciliter les déplacements, à réduire certaines difficultés de circulation et à améliorer l’accessibilité des quartiers.Au-delà de leur fonction de transport, ces axes participent également à la vie économique et sociale de Thiès. La circulation des personnes et des marchandises demeure essentielle au fonctionnement des commerces, des services et des activités quotidiennes.Selon l’annonce municipale, les travaux devraient s’étaler sur quatre semaines. Le respect de ce calendrier constituera donc un point d’attention pour les populations, particulièrement celles qui résident ou exercent leurs activités à proximité des deux avenues.La durée effective du chantier dépendra notamment du déroulement des interventions et des éventuelles contraintes rencontrées sur le terrain. Les modalités précises de réalisation et les mesures d’accompagnement de la circulation n’étant pas détaillées dans l’annonce, les usagers devront rester attentifs aux informations communiquées par les services compétents.Le démarrage des travaux pourrait en effet entraîner des ralentissements ou des difficultés ponctuelles de circulation sur les tronçons concernés. Les conducteurs sont ainsi invités à faire preuve de prudence et à tenir compte des éventuelles consignes mises en place pendant la durée du chantier.À Thiès, l’entretien des routes figure parmi les préoccupations des habitants, dont les déplacements quotidiens dépendent de la qualité des infrastructures. La réfection de ces deux avenues représente une intervention attendue, dont les résultats seront appréciés à travers l’état final des chaussées et les améliorations concrètes apportées à la circulation.Les riverains et les usagers seront particulièrement attentifs à la qualité des travaux, à leur durabilité et au respect du délai annoncé. L’objectif est que les aménagements réalisés répondent durablement aux besoins de mobilité et contribuent à un cadre de vie plus fonctionnel.