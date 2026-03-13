Transport : des contrôles techniques mobiles bientôt déployés dans les régions

Le ministère des Transports terrestres et aériens prévoit de lancer, à partir de la deuxième moitié du mois d’avril 2026, des opérations de visites techniques destinées aux minicars de 12 à 19 places, appelés « Cheikhou Cherifou », dans plusieurs régions de l’intérieur du pays.

Selon un communiqué officiel, cette initiative fait suite à des concertations avec les acteurs du transport routier, incluant les organisations syndicales et différents services de l’État. Un dispositif mobile sera ainsi déployé dans des zones éloignées de Dakar, notamment à Kédougou, Tambacounda, Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Matam, Saint-Louis, Louga, Kaffrine et Kaolack.

Ce mécanisme permettra d’effectuer les contrôles techniques directement sur place, dans le cadre de l’opération de rappel en cours jusqu’en mai 2026, évitant ainsi aux transporteurs de se déplacer vers la capitale.

Le ministère précise que cette mesure vise à améliorer la sécurité routière tout en tenant compte des contraintes rencontrées par les professionnels du secteur.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par plusieurs accidents impliquant ces véhicules. L’un des plus récents s’est produit lundi sur la route nationale numéro 6, près de Nétéboullou, non loin de Tambacounda, où une collision entre un minicar et un bus a causé plusieurs pertes humaines et des blessés.

Lors des échanges avec les autorités, les acteurs du transport ont également soulevé des préoccupations liées aux contrôles routiers, à la restriction de la circulation nocturne des véhicules de transport public, ainsi qu’à la concurrence dans le secteur, notamment avec les taxis, les VTC et les services informels.

Pour répondre à ces questions, il a été décidé de mettre en place un comité réunissant les services techniques de l’État, les syndicats et les représentants du secteur. Cette instance aura pour mission d’analyser les problématiques évoquées, d’évaluer les mesures existantes et de proposer des solutions adaptées, en cohérence avec les conclusions des États généraux des transports publics.

À travers ces initiatives, le ministère réaffirme sa volonté de maintenir un dialogue constant avec les professionnels, tout en veillant au respect des exigences de sécurité et de stabilité dans le secteur.



aps