Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

« Traîtres », « peine de mort »… C’est quoi cette histoire de désobéissance des militaires qui rend Trump furieux ?


Rédigé le Jeudi 20 Novembre 2025 à 21:39 | Lu 43 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Donald Trump a qualifié jeudi de « traîtres » des élus démocrates qui ont appelé publiquement les militaires et agents du renseignement américains à refuser les « ordres illégaux » de son gouvernement


« Traîtres », « peine de mort »… C’est quoi cette histoire de désobéissance des militaires qui rend Trump furieux ?
Jamais dans la dentelle quand il s’agit de s’en prendre à ses adversaires, Donald Trump a perdu ses nerfs qualifiant de « TRAÎTRES !!! » des élus démocrates. Il les a également accusés de « COMPORTEMENT SEDITIEUX passible de la peine de MORT ! ».

Ces élus démocrates à la Chambre des représentants et au Sénat, ayant eux-mêmes servi dans l’armée ou les services secrets, ont publié sur X une vidéo dans laquelle ils lancent à l’intention des militaires et des agents du renseignement : « Vous pouvez refuser les ordres illégaux. »

« Ceci est vraiment mauvais et dangereux pour notre pays », a réagi le président américain sur son réseau Truth Social. « COMPORTEMENT SEDITIEUX VENU DE TRAÎTRES !!! ENFERMEZ-LES ??? », a ajouté Donald Trump.

Dans leur vidéo diffusée mardi, ces six démocrates estiment que « cette administration oppose nos militaires en uniforme et nos professionnels du renseignement aux citoyens américains ».

« Aujourd’hui, les menaces contre notre Constitution ne viennent pas seulement de l’étranger, mais aussi d’ici, chez nous », dénoncent ces élus, dont le sénateur Mark Kelly, un ancien membre de la marine américaine et astronaute de la Nasa, ou la sénatrice Elissa Slotkin, qui a servi pour la CIA en Irak.

Les élus démocrates ne précisent pas dans leur vidéo à quels ordres ils font référence, mais Donald Trump et son fidèle allié au Pentagone, le ministre Pete Hegseth, sont critiqués pour leur utilisation des forces armées, tant aux Etats-Unis qu’à l’étranger.


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025

Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...

Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts

Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
La ville de Thiès a officiellement lancé ce lundi 10 novembre 2025, les travaux de pavage et d’aménagement des voiries, dans le cadre d’un programme ambitieux visant à moderniser les infrastructures...

Actualités

Coopération sino-sénégalaise : le DGPN reçoit l’ambassadeur de Chine et un don de matériel au profit de la Police nationale

Lat Soukabé Fall - 20/11/2025 - 0 Commentaire
Coopération sino-sénégalaise : le DGPN reçoit l’ambassadeur de Chine et un don de matériel au profit de la Police nationale
Le Directeur général de la Police nationale (DGPN) a reçu en audience Son Excellence M. LI ZHIGANG, ambassadeur de la République populaire de Chine au Sénégal. À cette occasion, le DGPN a salué la...

Bakel: la CBAO perd 130 millions F CFA, un employé mis aux arrêts

Lat Soukabé Fall - 20/11/2025 - 0 Commentaire
Bakel: la CBAO perd 130 millions F CFA, un employé mis aux arrêts
Un détournement massif secoue l’agence CBAO de Bakel : 130,9 millions F CFA ont disparu des caisses. Le principal suspect, A. D., superviseur de l’agence, a été arrêté mercredi pour abus de confiance...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags