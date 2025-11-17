« Traîtres », « peine de mort »… C’est quoi cette histoire de désobéissance des militaires qui rend Trump furieux ?

Jamais dans la dentelle quand il s’agit de s’en prendre à ses adversaires, Donald Trump a perdu ses nerfs qualifiant de « TRAÎTRES !!! » des élus démocrates. Il les a également accusés de « COMPORTEMENT SEDITIEUX passible de la peine de MORT ! ».



Ces élus démocrates à la Chambre des représentants et au Sénat, ayant eux-mêmes servi dans l’armée ou les services secrets, ont publié sur X une vidéo dans laquelle ils lancent à l’intention des militaires et des agents du renseignement : « Vous pouvez refuser les ordres illégaux. »



« Ceci est vraiment mauvais et dangereux pour notre pays », a réagi le président américain sur son réseau Truth Social. « COMPORTEMENT SEDITIEUX VENU DE TRAÎTRES !!! ENFERMEZ-LES ??? », a ajouté Donald Trump.



Dans leur vidéo diffusée mardi, ces six démocrates estiment que « cette administration oppose nos militaires en uniforme et nos professionnels du renseignement aux citoyens américains ».



« Aujourd’hui, les menaces contre notre Constitution ne viennent pas seulement de l’étranger, mais aussi d’ici, chez nous », dénoncent ces élus, dont le sénateur Mark Kelly, un ancien membre de la marine américaine et astronaute de la Nasa, ou la sénatrice Elissa Slotkin, qui a servi pour la CIA en Irak.



Les élus démocrates ne précisent pas dans leur vidéo à quels ordres ils font référence, mais Donald Trump et son fidèle allié au Pentagone, le ministre Pete Hegseth, sont critiqués pour leur utilisation des forces armées, tant aux Etats-Unis qu’à l’étranger.