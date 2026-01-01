Menu
Accident sur la RN2 à Richard Toll : un mort et un blessé grave


Rédigé le Mercredi 7 Janvier 2026 à 17:18


Un accident impliquant un bus et une moto sur la RN2, à hauteur de Keur Birane, a causé un décès et un blessé grave près de Richard Toll.


Accident sur la RN2 à Richard Toll : un mort et un blessé grave

 

 

Un accident de la circulation a coûté la vie à une personne et fait un blessé grave sur la route nationale numéro 2 (RN2), au niveau du village de Keur Birane, dans la commune de Richard Toll, au nord du pays, selon une source sécuritaire contactée mercredi par l’APS.

Le drame s’est produit mardi, peu après 20 heures, et a mis en cause un bus de transport en commun et une moto de type « Jakarta ».

D’après les informations recueillies, le conducteur du bus, qui se déplaçait dans le sens Richard Toll–Podor, aurait perdu le contrôle de son véhicule avant de heurter la moto.

La passagère de la moto est décédée sur le coup, tandis que le conducteur a été grièvement blessé.

Informés de l’accident, les éléments de la brigade territoriale de Richard Toll se sont immédiatement rendus sur place pour effectuer les constats réglementaires.

Le blessé a été évacué vers une structure sanitaire de Gaé, à Richard Toll, où le corps sans vie de la victime a également été déposé.

Une enquête a été ouverte afin d’établir les circonstances exactes de cet accident, selon la même source.




