Traitement des affaires sensibles : le CORED rappelle les règles déontologiques aux médias





Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias a publié, mardi 17 février, un communiqué rappelant aux professionnels des médias les principes à observer dans le traitement des dossiers sensibles.



S’appuyant sur le Code de la presse et la Charte des journalistes du Sénégal, l’organe d’autorégulation insiste sur le respect strict de la dignité humaine et de la vie privée. Il cite notamment les dispositions qui exigent des journalistes et techniciens des médias de préserver la sphère privée des personnes concernées.



Le CORED met en garde contre toute exposition inutile de tiers, en particulier lorsque ceux-ci subissent indirectement les conséquences d’une médiatisation. Il appelle à davantage de discernement et de responsabilité dans la couverture de ce type d’affaires.



Le communiqué souligne également la responsabilité individuelle des professionnels. Évoquer des proches sans lien avec les faits peut porter atteinte à leur honneur et à leur considération sociale. Les textes en vigueur interdisent toute allusion discriminatoire ou stigmatisante liée à l’ascendance ou à l’entourage familial.



Enfin, le Conseil indique qu’il demeure vigilant face à d’éventuels manquements et se réserve la possibilité de saisir son Tribunal des pairs en cas de violation constatée.

