Menu
L'Actualité au Sénégal

Traitement des affaires sensibles : le CORED rappelle les règles déontologiques aux médias


Rédigé le Mercredi 18 Février 2026 à 06:09 | Lu 45 fois Rédigé par


Le CORED invite journalistes et techniciens des médias à respecter strictement la vie privée et la dignité humaine dans le traitement des dossiers sensibles.


Traitement des affaires sensibles : le CORED rappelle les règles déontologiques aux médias

 

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias a publié, mardi 17 février, un communiqué rappelant aux professionnels des médias les principes à observer dans le traitement des dossiers sensibles.

S’appuyant sur le Code de la presse et la Charte des journalistes du Sénégal, l’organe d’autorégulation insiste sur le respect strict de la dignité humaine et de la vie privée. Il cite notamment les dispositions qui exigent des journalistes et techniciens des médias de préserver la sphère privée des personnes concernées.

Le CORED met en garde contre toute exposition inutile de tiers, en particulier lorsque ceux-ci subissent indirectement les conséquences d’une médiatisation. Il appelle à davantage de discernement et de responsabilité dans la couverture de ce type d’affaires.

Le communiqué souligne également la responsabilité individuelle des professionnels. Évoquer des proches sans lien avec les faits peut porter atteinte à leur honneur et à leur considération sociale. Les textes en vigueur interdisent toute allusion discriminatoire ou stigmatisante liée à l’ascendance ou à l’entourage familial.

Enfin, le Conseil indique qu’il demeure vigilant face à d’éventuels manquements et se réserve la possibilité de saisir son Tribunal des pairs en cas de violation constatée.




Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : Pose de la Première Pierre du Projet d’Infrastructures de Stockage et de Conservation des Produits Horticoles

Lat Soukabé Fall - 18/02/2026 - 0 Commentaire
Thiès : Pose de la Première Pierre du Projet d’Infrastructures de Stockage et de Conservation des Produits Horticoles
Le Ministère de l’Industrie et du Commerce a présidé ce mardi la cérémonie de pose de la première pierre du projet d’infrastructures de stockage et de conservation des produits horticoles, au village...

Signature d’une convention entre l’École Polytechnique et l’Association des Ouvriers

Lat Soukabé Fall - 18/02/2026 - 0 Commentaire
Signature d’une convention entre l’École Polytechnique et l’Association des Ouvriers
Une cérémonie historique s’est déroulée récemment autour de la **signature d’une convention de collaboration entre l’**École Polytechnique et l’Association des Ouvriers. La vidéo ci‑dessous...

Actualités

Affrontements à Yeumbeul : sept personnes arrêtées après une attaque contre des policiers

- 18/02/2026 - 0 Commentaire
Affrontements à Yeumbeul : sept personnes arrêtées après une attaque contre des policiers
Une opération antidrogue menée à Yeumbeul a dégénéré en affrontements. Sept suspects ont été interpellés après une attaque à l’arme blanche contre des policiers.   Une opération de sécurisation...

Traitement des affaires sensibles : le CORED rappelle les règles déontologiques aux médias

- 18/02/2026 - 0 Commentaire
Traitement des affaires sensibles : le CORED rappelle les règles déontologiques aux médias
Le CORED invite journalistes et techniciens des médias à respecter strictement la vie privée et la dignité humaine dans le traitement des dossiers sensibles.   Le Conseil pour l’Observation des...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags