Supporters détenus au Maroc : la FSF annonce un suivi rapproché

La Fédération Sénégalaise de Football a indiqué mardi qu’elle suit attentivement la situation de 18 supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc.

Dans son communiqué, l’instance précise que l’État du Sénégal est mobilisé au plus haut niveau et collabore avec les autorités marocaines compétentes, dans le cadre des relations entre les deux pays.

Sous la coordination de l’ambassadeur du Sénégal au Maroc, des démarches sont en cours afin de s’assurer des conditions de détention des concernés, du respect de leurs droits et de la mise en place d’une assistance juridique. La Fédération réaffirme son soutien aux supporters et exprime sa confiance quant aux efforts diplomatiques et juridiques engagés pour aboutir à une solution dans les meilleurs délais.

Elle invite par ailleurs à la sérénité et à la solidarité, tout en assurant qu’elle communiquera sur toute évolution notable du dossier.