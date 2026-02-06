Menu
L'Actualité au Sénégal

Supporters détenus au Maroc : la FSF annonce un suivi rapproché


Rédigé le Mercredi 18 Février 2026 à 06:07 | Lu 42 fois Rédigé par


La Fédération sénégalaise de football indique que l’État et les autorités diplomatiques suivent la situation de 18 supporters détenus au Maroc.


Supporters détenus au Maroc : la FSF annonce un suivi rapproché

 

La Fédération Sénégalaise de Football a indiqué mardi qu’elle suit attentivement la situation de 18 supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc.
Dans son communiqué, l’instance précise que l’État du Sénégal est mobilisé au plus haut niveau et collabore avec les autorités marocaines compétentes, dans le cadre des relations entre les deux pays.
Sous la coordination de l’ambassadeur du Sénégal au Maroc, des démarches sont en cours afin de s’assurer des conditions de détention des concernés, du respect de leurs droits et de la mise en place d’une assistance juridique. La Fédération réaffirme son soutien aux supporters et exprime sa confiance quant aux efforts diplomatiques et juridiques engagés pour aboutir à une solution dans les meilleurs délais.
Elle invite par ailleurs à la sérénité et à la solidarité, tout en assurant qu’elle communiquera sur toute évolution notable du dossier.



Nouveau commentaire :

Actualité à Thiès

Thiès : Pose de la Première Pierre du Projet d’Infrastructures de Stockage et de Conservation des Produits Horticoles

Lat Soukabé Fall - 18/02/2026 - 0 Commentaire
Thiès : Pose de la Première Pierre du Projet d’Infrastructures de Stockage et de Conservation des Produits Horticoles
Le Ministère de l’Industrie et du Commerce a présidé ce mardi la cérémonie de pose de la première pierre du projet d’infrastructures de stockage et de conservation des produits horticoles, au village...

Signature d’une convention entre l’École Polytechnique et l’Association des Ouvriers

Lat Soukabé Fall - 18/02/2026 - 0 Commentaire
Signature d’une convention entre l’École Polytechnique et l’Association des Ouvriers
Une cérémonie historique s’est déroulée récemment autour de la **signature d’une convention de collaboration entre l’**École Polytechnique et l’Association des Ouvriers. La vidéo ci‑dessous...

Actualités

Affrontements à Yeumbeul : sept personnes arrêtées après une attaque contre des policiers

- 18/02/2026 - 0 Commentaire
Affrontements à Yeumbeul : sept personnes arrêtées après une attaque contre des policiers
Une opération antidrogue menée à Yeumbeul a dégénéré en affrontements. Sept suspects ont été interpellés après une attaque à l’arme blanche contre des policiers.   Une opération de sécurisation...

Traitement des affaires sensibles : le CORED rappelle les règles déontologiques aux médias

- 18/02/2026 - 0 Commentaire
Traitement des affaires sensibles : le CORED rappelle les règles déontologiques aux médias
Le CORED invite journalistes et techniciens des médias à respecter strictement la vie privée et la dignité humaine dans le traitement des dossiers sensibles.   Le Conseil pour l’Observation des...
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags