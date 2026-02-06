Affrontements à Yeumbeul : sept personnes arrêtées après une attaque contre des policiers

Une opération de sécurisation conduite dans la nuit du samedi 14 février à Yeumbeul a tourné à l’affrontement entre des individus présumés trafiquants et les forces de l’ordre. Sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue à la suite d’une attaque à l’arme blanche visant des policiers.

D’après le commissariat d’arrondissement de Yeumbeul, les faits se sont produits vers 2 heures du matin dans le quartier Darou Missette. Des éléments de la Brigade de recherche, agissant sur la base d’un renseignement anonyme signalant l’existence d’un réseau de trafic de chanvre indien, avaient mis en place un dispositif de surveillance à proximité de plusieurs points ciblés, notamment aux abords d’une mosquée et d’un bassin.

Deux individus ont été repérés sur les lieux. L’un d’eux aurait tenté d’abandonner un sachet contenant du chanvre indien avant d’être intercepté. La fouille a permis la saisie de plusieurs cornets de drogue. Les investigations ont ensuite orienté les policiers vers un domicile soupçonné de servir de point de stockage.

La situation s’est alors envenimée. Selon la police, des individus armés de machettes auraient attaqué les agents, tandis que des jets de pierres provenaient de personnes présentées comme des proches et des riverains. Deux policiers ont été grièvement blessés : l’agent Lamine Saya Coly, touché à la tête et aux côtes, a été transféré à l’hôpital de Fann après une première prise en charge à Pikine, tandis que son collègue Abdou Seck, blessé à la jambe, a reçu des soins au centre de santé de Yeumbeul.

Malgré ces violences, les forces de l’ordre ont réussi à maîtriser un suspect sur place et à poursuivre les perquisitions. L’opération a permis la saisie de 37 cornets et d’un sachet en vrac de chanvre indien, de deux machettes, d’une pompe à gaz ainsi que de deux motos de type Jakarta, présumées destinées à la livraison. Deux téléviseurs ont également été retrouvés dans le domicile fouillé.

Cinq autres personnes, dont certaines avaient pris la fuite, ont été arrêtées dans les heures suivantes. Au total, sept suspects sont actuellement en garde à vue. Selon les premières auditions, certains auraient partiellement reconnu les faits.

Les mis en cause font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment tentative de meurtre sur agent dépositaire de l’autorité publique, trafic de chanvre indien, coups et blessures volontaires avec armes blanches, vol en réunion, rébellion et entrave à une action de police. Le procureur de la République a été saisi et une enquête est en cours.