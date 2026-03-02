Tragédie en Casamance : un élève de CM1 perd la vie dans les eaux du fleuve

Selon une source villageoise, le jeune garçon s’était rendu au bord du fleuve Casamance en compagnie de plusieurs camarades pour une cueillette d’huîtres, une activité courante dans cette zone riveraine. Ce qui devait être un moment de détente et d’entraide entre enfants a malheureusement tourné au drame.





D’après les témoignages recueillis, l’enfant aurait été soudainement happé par les eaux du fleuve. Pris dans un courant puissant, il n’a pas pu regagner la rive. Ses camarades, impuissants, ont tenté de lui porter secours, mais la force de l’eau l’a rapidement entraîné sous leurs yeux.





Alertés, les habitants du village se sont mobilisés, rejoints par les secours. Après des recherches, le corps sans vie du jeune élève a été retrouvé, plongeant la communauté dans la consternation et les pleurs.





Cette nouvelle tragédie relance la question de la sécurité des enfants aux abords des cours d’eau, notamment dans les localités riveraines où les activités de pêche et de cueillette font partie du quotidien.

