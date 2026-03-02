Menu
L'Actualité au Sénégal

Keur Massar : un sexagénaire interpellé avec un pistolet acquis au marché noir


Rédigé le Mardi 3 Mars 2026 à 11:07 | Lu 39 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les éléments de la Brigade de lutte contre la criminalité (BLC), relevant de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar, ont procédé à l’interpellation d’un homme porteur d’une arme à feu, à l’issue d’une course-poursuite survenue à Keur Massar.


Keur Massar : un sexagénaire interpellé avec un pistolet acquis au marché noir

Selon des sources concordantes, les faits se sont produits lors d’une patrouille de routine dans cette commune de la banlieue dakaroise. Les policiers ont repéré un individu à l’attitude jugée suspecte. À la vue des agents, l’homme a brusquement pris la fuite, déclenchant une poursuite à travers les artères du quartier. Il a finalement été rattrapé puis maîtrisé par les forces de l’ordre.
 

La fouille de sécurité effectuée sur le suspect a permis la découverte d’un pistolet automatique de calibre 9 mm, de marque Zoraki M 28087 T. L’arme, selon les premiers constats, était dépourvue de munitions au moment de l’interpellation.
 

Conduit dans les locaux du service, le mis en cause a été identifié sous les initiales D. S., âgé de 60 ans. Vendeur de bétail domicilié à Malika, il a reconnu être en possession de l’arme sans disposer d’aucune autorisation administrative.
 

Entendu par les enquêteurs, D. S. a déclaré avoir acquis le pistolet au marché noir à Dahra, pour la somme de 15.000 FCFA, auprès d’un vendeur ambulant dont il affirme ne pas connaître l’identité et qu’il dit ne pas pouvoir reconnaître. Il a soutenu que l’arme était destinée à sa protection personnelle.
 

Une enquête a été ouverte afin d’éclairer les circonstances de cette détention illégale et d’identifier le fournisseur présumé. Cette interpellation intervient dans un contexte de vigilance accrue des forces de sécurité face à la circulation illicite d’armes légères dans la région de Dakar.

 
 


Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags