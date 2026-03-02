Mondial féminin FIBA 2026 : le Sénégal dévoile une présélection de 18 Lionnes pour les qualifications



La Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) a communiqué une liste de 18 joueuses en vue du tournoi qualificatif à la Coupe du monde féminine FIBA 2026. Cette phase décisive se déroulera du 11 au 17 mars à Porto Rico, tandis que la phase finale est programmée en septembre 2026 à Berlin.

Le sélectionneur national, Cheikh Sarr, a retenu un groupe majoritairement composé de joueuses évoluant hors du pays, notamment en France, en Espagne, aux États-Unis, au Portugal, en Slovénie, au Rwanda et au Liban. Trois basketteuses issues du championnat local figurent également dans la présélection : Aminata Ndong, Ndoumbé Mbodj et Mame Khoudia Fall, toutes pensionnaires de l’ASC Ville de Dakar.

Plusieurs participantes à l’Afrobasket féminin 2025, où le Sénégal avait terminé à la quatrième place, sont aussi présentes dans ce groupe élargi.

Logé dans une poule relevée, le Sénégal affrontera la Nouvelle-Zélande, Porto Rico, les États-Unis, l’Italie et l’Espagne lors de ce tournoi de qualification.

La FSBB précise par ailleurs que Ramatoulaye Sy (Jeanne d’Arc de Dakar) et Codou Diop (Guédiawaye Basket Club) sont conviées au stage de préparation. Le regroupement de l’équipe a débuté ce 3 mars au stadium Marius-Ndiaye de Dakar.

Au total, 24 sélections prendront part aux différents tournois qualificatifs du Mondial féminin FIBA 2026, en fonction de leurs performances lors des compétitions continentales féminines FIBA 2025. La répartition prévoit quatre équipes issues de l’AfroBasket, six de l’Asia Cup, six de l’AmeriCup et huit de l’EuroBasket, dont l’Allemagne en qualité de pays organisateur ainsi que les deux vainqueurs des pré-qualifications.

Chaque tournoi réunira six équipes dans un format toutes rondes, où chaque formation affrontera l’ensemble de ses adversaires. Le pays hôte et les championnes continentales 2025 sont automatiquement qualifiés, tandis que les meilleures sélections de ces tournois décrocheront leur billet pour la phase finale.