Cambriolage spectaculaire à Thiès: 3 millions de la tontine emporté, deux blessés graves

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, les assaillants ont agi de manière rapide et violente. Dans leur opération, deux personnes ont été grièvement blessées. « Ils n’ont donné aucune chance aux occupants. Ils ont tiré en l’air avant de s’en prendre à ceux qui tentaient de résister », confie une habitante encore sous le choc. Des tirs ont effectivement été entendus par plusieurs riverains, alertant tout le quartier. Profitant de la confusion générale, les malfaiteurs ont réussi à mettre la main sur un coffre-fort avant de prendre la fuite. Pour l’heure, les femmes estiment l'argent emporté à 3 millions . Les victimes ont été rapidement évacuées vers une structure sanitaire, où elles sont prises en charge. Pendant ce temps, la gendarmerie a ouvert une enquête et a lancé des opérations de ratissage pour tenter de retrouver les auteurs de cette attaque. Dans le quartier, l’inquiétude grandit. Les habitants appellent les autorités à renforcer la sécurité et à prendre des mesures urgentes pour empêcher de nouveaux actes criminels. « Nous ne sommes plus en sécurité, même en plein jour », déplore un voisin.