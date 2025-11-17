Selon les premiers témoignages recueillis sur place, les assaillants ont agi de manière rapide et violente. Dans leur opération, deux personnes ont été grièvement blessées. « Ils n’ont donné aucune chance aux occupants. Ils ont tiré en l’air avant de s’en prendre à ceux qui tentaient de résister », confie une habitante encore sous le choc. Des tirs ont effectivement été entendus par plusieurs riverains, alertant tout le quartier. Profitant de la confusion générale, les malfaiteurs ont réussi à mettre la main sur un coffre-fort avant de prendre la fuite. Pour l’heure, les femmes estiment l'argent emporté à 3 millions . Les victimes ont été rapidement évacuées vers une structure sanitaire, où elles sont prises en charge. Pendant ce temps, la gendarmerie a ouvert une enquête et a lancé des opérations de ratissage pour tenter de retrouver les auteurs de cette attaque. Dans le quartier, l’inquiétude grandit. Les habitants appellent les autorités à renforcer la sécurité et à prendre des mesures urgentes pour empêcher de nouveaux actes criminels. « Nous ne sommes plus en sécurité, même en plein jour », déplore un voisin.
|
Le Portail de Thiès sur le Web
|
Réforme hospitalière : Dr Fatou Mbaye Sylla explique les enjeux de la nouvelle réorganisation après 26 ans d’attente 17/11/2025 Deux Hommes de Valeur se Rencontrent à Thiès : Abdoulaye Dièye et Habib Vitin scellent une vision commune pour la Ville 16/11/2025 Situation politico-économique : Habib Vitin plaide pour une concertation nationale et met en garde contre les querelles au sommet de l’État 14/11/2025 Thiès-Ville : Réunion de rentrée 2025-2026 sous le signe de la performance 27/10/2025 Réussir ensemble avec Habib Vitin 24/10/2025
L'Actualité au Sénégal
Cambriolage spectaculaire à Thiès: 3 millions de la tontine emporté, deux blessés graves
Rédigé le Jeudi 20 Novembre 2025 à 14:53 | Lu 73 fois Rédigé par Hanne Abou
L’insécurité refait surface à Thiès, et c’est particulièrement le quartier Keur Massamba Guèye qui en paie le prix. Ce mercredi, juste après la rencontre hebdomadaire des femmes pour leur tontine, quatre individus armés de fusils et de coupe-coupe ont fait irruption dans une maison, semant la panique et la terreur.
Nouveau commentaire :
Dans la même rubrique :
|
Jeudi 20 Novembre 2025 - 12:41 Un réseau clandestin de chaînes TV neutralisé par la police
|
Jeudi 20 Novembre 2025 - 10:33 Conflit au rond-point de Mbour : arrestation et tensions autour d'une moto
Actualité à Thiès
Thiès-Ville : L’IEF et la Mairie de Thiès Nord Unies pour Célébrer l’Excellence au CFEE 2025
Lat Soukabé Fall - 14/11/2025 - 0 Commentaire
Avec un taux de réussite record de 83,53 % au CFEE 2025, l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Thiès-Ville, dirigée par Mamadou Aliou Diallo, et la Mairie de Thiès Nord ont célébré les...
Thiès : lancement d’un vaste programme de pavage et de création d’espaces verts
Lat Soukabé Fall - 10/11/2025 - 0 Commentaire
Actualités
Cambriolage spectaculaire à Thiès: 3 millions de la tontine emporté, deux blessés graves
Hanne Abou - 20/11/2025 - 0 Commentaire
L’insécurité refait surface à Thiès, et c’est particulièrement le quartier Keur Massamba Guèye qui en paie le prix. Ce mercredi, juste après la rencontre hebdomadaire des femmes pour leur tontine,...
Un réseau clandestin de chaînes TV neutralisé par la police
Lat Soukabé Fall - 20/11/2025 - 0 Commentaire
Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com