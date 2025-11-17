Cambriolage spectaculaire à Thiès : 3 millions de la tontine emportés, des blessés graves

Selon C.N., responsable de la caisse, « deux malfaiteurs sont venus avec des machettes et un pistolet alors que j’étais partie à la boutique. À mon retour, j’ai entendu des cris. L’un des bandits a sorti son arme et tiré ».



La femme a ajouté : « Ils ont pris le téléphone de mon mari et 10 000 F, ensuite ils l’ont blessé ainsi que mon fils ».



Des témoins rapportent avoir vu une voiture noire rôder dans le secteur durant la journée.

Selon eux, les malfaiteurs portaient des maillots blancs et des cagoules et ont emporté une malette contenant l’argent, laissant penser que l’attaque avait été soigneusement préparée.



N.S., responsable de la tontine, a confié : « On a entendu des coups de feu ; nous avons des problèmes de sécurité ».

Les habitants ont pu constater l’impact d’une balle sur la porte, preuve de la violence de l’attaque qui a profondément choqué le quartier.



Les blessés ont été évacués d’urgence vers l’hôpital régional de Thiès pour recevoir des soins intensifs. La gendarmerie locale a ouvert une enquête afin d’identifier et d’interpeller les auteurs de ce braquage, recueillant les témoignages des victimes et des riverains.





