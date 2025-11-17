Incursion nocturne à Keur Massamba Guèye : une famille ciblée





Dans la soirée du mercredi 19 novembre, aux alentours de 21 heures, quatre individus cagoulés ont pénétré dans une maison située à Keur Massamba Guèye, une zone périphérique. Armés, ils ont utilisé leurs machettes et ont blessé le père de famille ainsi que son fils avant de maîtriser l’ensemble des occupants.



Une fois la famille immobilisée, ils se sont emparés de la caisse contenant les cotisations de la tontine des femmes du quartier. Selon l’un des témoignages, cette enveloppe contenait un montant estimé à plus de 3 millions de FCFA. Après leur forfait, les individus ont rapidement quitté les lieux.



Les intrusions nocturnes deviennent de plus en plus fréquentes dans la cité du rail. La précédente avait visé un multi-service situé dans l’enceinte du campus social de l’Université Iba Der Thiam de Thiès.

