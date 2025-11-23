Tragédie à Darou Khoudoss : Un agent du GPR fauché par un camion lors d’une opération

D’après les témoignages recueillis, son unité avait intercepté un camion transportant trois individus, soupçonnés de transporter du chanvre indien. Au moment de l’interpellation, le conducteur a brusquement accéléré et a fauché l’Adjudant, qui est décédé sur le coup.



La hiérarchie du GPR et les autorités locales ont exprimé leur profonde consternation et ont annoncé l’ouverture d’une enquête pour faire toute la lumière sur ce drame.



Les collègues et la communauté de Darou Khoudoss sont sous le choc. Des mesures de sécurité supplémentaires seront désormais mises en place pour les contrôles routiers dans la région.



L’Adjudant Adama Ndiaye, reconnu pour son sérieux et son engagement dans la lutte contre la fraude et le trafic de drogues, laisse derrière lui une famille et des collègues profondément attristés.

