L'Actualité au Sénégal

Tragédie à Darou Khoudoss : Un agent du GPR fauché par un camion lors d’une opération


Rédigé le Mercredi 26 Novembre 2025 à 13:33 | Lu 58 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Un drame a frappé hier soir, vers 23h40, au parking des camions de Darou Khoudoss, dans la zone de Mboro. L’Adjudant Adama Ndiaye, en service au Groupement Polyvalent de Recherche et de Répression de la Fraude (GPR), a trouvé la mort après avoir été violemment percuté par un camion suspect lors d’une opération de contrôle.


Tragédie à Darou Khoudoss : Un agent du GPR fauché par un camion lors d’une opération

D’après les témoignages recueillis, son unité avait intercepté un camion transportant trois individus, soupçonnés de transporter du chanvre indien. Au moment de l’interpellation, le conducteur a brusquement accéléré et a fauché l’Adjudant, qui est décédé sur le coup.

La hiérarchie du GPR et les autorités locales ont exprimé leur profonde consternation et ont annoncé l’ouverture d’une enquête pour faire toute la lumière sur ce drame.

Les collègues et la communauté de Darou Khoudoss sont sous le choc. Des mesures de sécurité supplémentaires seront désormais mises en place pour les contrôles routiers dans la région.

L’Adjudant Adama Ndiaye, reconnu pour son sérieux et son engagement dans la lutte contre la fraude et le trafic de drogues, laisse derrière lui une famille et des collègues profondément attristés.



Lat Soukabé Fall

