Tivaouane : un douanier décède lors d'un contrôle routier à Darou Khoudoss


Un douanier en service à Darou Khoudoss a perdu la vie après avoir été percuté par un camion dont le conducteur a pris la fuite. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances.


Tivaouane : un douanier décède lors d’un contrôle routier à Darou Khoudoss

 

Un douanier a perdu la vie dans la nuit de mardi à mercredi à Darou Khoudoss, dans le département de Tivaouane, après avoir été heurté par un camion lors d’un contrôle, selon une source sécuritaire.

D’après les premiers éléments recueillis, le conducteur du véhicule, encore non identifié, aurait refusé de s’arrêter au niveau du parking des camions des Industries Chimiques du Sénégal (ICS). Il aurait alors accéléré en direction des agents présents sur place, percutant l’un d’eux vers 00h45 avant de s’enfuir.

Le chauffeur du poids-lourd demeure introuvable.
La victime, âgée de 45 ans et originaire de Thiès, était mariée à deux épouses et père de six enfants. Elle servait au Groupement polyvalent de recherches (GPR) de Thiès.

Alertés, les gendarmes de la brigade territoriale de Mboro se sont rendus sur les lieux pour les constats habituels. Le corps a ensuite été transporté par les sapeurs-pompiers à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane.

Une enquête a été ouverte afin de retrouver le conducteur et comprendre les circonstances exactes de cet événement.

aps




