L'Actualité au Sénégal

Rédigé le Mercredi 26 Novembre 2025 à 09:10 | Lu 48 fois Rédigé par


Plus de 1.200 enfants ont été retirés de la rue dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Thiès et Kaolack grâce au projet PAISPES, selon la CAPE, qui souligne des progrès notables dans la réinsertion et la protection de l’enfance au Sénégal.


Retrait de plus de 1.200 enfants des rues en 2025

 

Plus de 1.200 enfants ont été retirés des rues en 2025 dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Thiès et Kaolack, grâce au Projet d’appui institutionnel au système de protection de l’enfant au Sénégal. L’information a été donnée par Mbayang Madjiguène Diop, coordonnatrice de la Cellule d’appui à la protection de l’enfance (CAPE).

Elle a indiqué que ces opérations ont permis à de nombreux enfants de retrouver leur famille, de retourner à l’école et d’obtenir de bons résultats, à la suite des missions menées par les services compétents. Mme Diop s’exprimait lors de l’atelier de mi-parcours du PAISPES, organisé mardi à Mbour.

Les actions ont été réalisées en collaboration avec les comités départementaux de protection de l’enfance de Dakar, Saint-Louis, Kaolack et Thiès, zones couvertes par le projet. Elle a aussi souligné que le PAISPES a permis la réhabilitation complète du centre Gindi, désormais positionné comme un futur “centre de référence” en Afrique de l’Ouest pour le renforcement des compétences des travailleurs sociaux et l’accueil des enfants en situation difficile.

Mbayang Madjiguène Diop a exprimé le souhait de faire du centre un pôle majeur pour la région ouest-africaine. De son côté, Omar Samb, conseiller technique du ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, a salué les résultats obtenus par le projet, tout en rappelant que des défis restent à relever dans la prise en charge durable des enfants concernés.




