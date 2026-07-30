Les services de la Police nationale ont porté un coup dur aux réseaux de migration irrégulière. L'Antenne régionale de Ziguinchor de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a annoncé le démantèlement d'un réseau bien structuré qui organisait des départs clandestins vers les îles Canaries.





Au total, six personnes ont été interpellées puis déférées devant le parquet le 29 juillet 2026. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants par voie maritime, complicité, mise en danger de la vie d'autrui et escroquerie en bande organisée.





L'enquête a débuté grâce à un renseignement faisant état d'un départ imminent. Les investigations ont permis de mettre au jour une organisation opérant entre Ziguinchor, l'île de Diogué, Joal-Fadiouth et l'Espagne.





Selon les enquêteurs, le principal suspect coordonnait l'ensemble des opérations avec l'aide de son frère. Ils géraient le financement, la collecte des paiements et la planification des traversées clandestines.



Le réseau disposait également de complices chargés de recruter les candidats au départ, de trouver les capitaines de pirogue, d'héberger les migrants et d'assurer toute la logistique nécessaire avant l'embarquement.





Au cours des auditions, deux ressortissants de la sous-région, considérés comme des victimes, ont confirmé avoir été recrutés par ce réseau et ont identifié le principal organisateur. Les autres personnes arrêtées ont également confirmé son implication.





Face aux enquêteurs, le principal mis en cause a reconnu les faits. Il a expliqué que les migrants devaient être répartis en deux groupes afin d'échapper aux contrôles des forces de défense et de sécurité avant de rejoindre les îles Canaries en passant par les eaux gambiennes.





Les perquisitions ont permis de saisir plusieurs listes contenant les noms de candidats de différentes nationalités, avec des montants variant entre 400 000 et 700 000 FCFA par personne. Les policiers ont également récupéré plusieurs documents jugés compromettants ainsi que la pirogue destinée à la traversée, placée sous scellés.





Grâce à cette opération, plus d'une centaine de candidats à l'émigration irrégulière n'ont finalement pas pris la mer, évitant ainsi un voyage particulièrement dangereux.





Les six suspects ont été déférés devant le parquet. Les investigations se poursuivent afin d'identifier d'autres membres de ce réseau et de déterminer l'étendue de ses ramifications entre le Sénégal et l'Espagne.

