Selon les informations rapportées par Libération, l'opération a été menée le 29 juillet à la suite d'un renseignement signalant l'existence d'un trafic de stupéfiants dans cette localité minière. Les enquêteurs ont alors mis en place une discrète surveillance avant d'organiser une livraison contrôlée.





Pour confirmer les soupçons, des policiers infiltrés auraient passé une commande de comprimés de Tramadol auprès de l'une des suspectes. Sans se douter de l'identité de ses clients, la jeune femme aurait remis les produits demandés, permettant ainsi aux forces de l'ordre de déclencher leur intervention.





La perquisition effectuée dans le domicile visé a permis la saisie de 313 comprimés de Tramadol, de 66 paquets de skunk ainsi que 400 grammes de cette variété de cannabis en vrac. Les policiers ont découvert 113 comprimés de Tramadol et 26 paquets de skunk cachés dans une chaussette dissimulée sous des chaises empilées. D'autres quantités plus importantes étaient dissimulées sous la selle d'une moto.





Les deux suspectes sont poursuivies pour association de malfaiteurs, détention de médicaments, exercice illégal de la profession de pharmacien, détention et trafic de drogue. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'étendue du réseau et d'identifier d'éventuels complices.

