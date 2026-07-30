Menu
L'Actualité au Sénégal

Sabodala : deux jeunes femmes arrêtées avec du Tramadol et du skunk après une opération de l’OCRTIS


Rédigé le Mardi 4 Août 2026 à 00:05 | Lu 22 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), ont démantelé un présumé réseau de trafic de drogue opérant à Sabodala. Deux jeunes femmes de nationalité malienne, âgées de 18 et 21 ans, ont été interpellées puis placées en garde à vue.


Sabodala : deux jeunes femmes arrêtées avec du Tramadol et du skunk après une opération de l’OCRTIS

Selon les informations rapportées par Libération, l'opération a été menée le 29 juillet à la suite d'un renseignement signalant l'existence d'un trafic de stupéfiants dans cette localité minière. Les enquêteurs ont alors mis en place une discrète surveillance avant d'organiser une livraison contrôlée.
 

Pour confirmer les soupçons, des policiers infiltrés auraient passé une commande de comprimés de Tramadol auprès de l'une des suspectes. Sans se douter de l'identité de ses clients, la jeune femme aurait remis les produits demandés, permettant ainsi aux forces de l'ordre de déclencher leur intervention.
 

La perquisition effectuée dans le domicile visé a permis la saisie de 313 comprimés de Tramadol, de 66 paquets de skunk ainsi que 400 grammes de cette variété de cannabis en vrac. Les policiers ont découvert 113 comprimés de Tramadol et 26 paquets de skunk cachés dans une chaussette dissimulée sous des chaises empilées. D'autres quantités plus importantes étaient dissimulées sous la selle d'une moto.
 

Les deux suspectes sont poursuivies pour association de malfaiteurs, détention de médicaments, exercice illégal de la profession de pharmacien, détention et trafic de drogue. L'enquête se poursuit afin de déterminer l'étendue du réseau et d'identifier d'éventuels complices.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags