

La Gendarmerie nationale a annoncé avoir déjoué deux tentatives d’émigration irrégulière dans le delta du Saloum à l’issue d’opérations menées les 31 juillet et 1er août 2026 par la Légion de gendarmerie de Kaolack. Ces interventions ont conduit à l’interpellation de 173 candidats au départ clandestin et à la saisie de plusieurs équipements destinés à la traversée.

La première opération s’est déroulée dans la forêt de Bossinkang, située dans la commune de Toubacouta. Menée par la Brigade territoriale de Sokone avec le soutien de l’Escadron de surveillance et d’intervention (ESI) et de l’Escadrille d’appui drones, elle a permis l’arrestation de 36 personnes qui attendaient leur embarquement.

Une seconde intervention est intervenue dans la nuit du 1er au 2 août dans le secteur de Fandiongue. Informés de la présence d’une embarcation dissimulée dans la mangrove, les gendarmes ont interpellé 137 candidats à l’émigration irrégulière ainsi que les trois capitaines de la pirogue, sans incident.

Parmi les personnes arrêtées figurent 116 hommes, 15 femmes et 6 enfants. Selon la gendarmerie, le groupe comprenait 104 ressortissants sénégalais, ainsi que des personnes de nationalités malienne, gambienne et guinéenne.

Les forces de l’ordre ont également saisi une pirogue de 18 mètres, deux moteurs hors-bord de 40 CV et 238 bidons de 20 litres de carburant, représentant un total de 4 760 litres.

À travers ces deux opérations, la Gendarmerie nationale indique poursuivre ses actions contre les réseaux d’émigration irrégulière et renforcer la surveillance des zones de départ situées sur le littoral et dans les bolongs du Saloum.