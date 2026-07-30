Selon les premières informations recueillies, la découverte a été faite dans l'après-midi, aux environs de 16 heures. Alertées, les autorités administratives et les services compétents se sont rendus sur les lieux afin d'effectuer les constatations d'usage.





Le maire de Bambali, Ibrahima Touré, a indiqué que le défunt présentait des antécédents de troubles psychiques et qu'il bénéficiait d'un suivi médical spécialisé. Il avait notamment été pris en charge à l'hôpital psychiatrique de Kénia, à Ziguinchor, avant de poursuivre des consultations régulières à l'hôpital régional Amadou Tidiane Bâ de Sédhiou. D'après l'édile, son état de santé semblait s'être amélioré ces derniers mois, ce qui nourrissait l'espoir d'un rétablissement durable auprès de sa famille.





François Marro laisse derrière lui une épouse et six enfants mineurs. Sa disparition suscite une vive émotion au sein de la communauté de Kanito, où il était connu de nombreux habitants.





La dépouille a été transférée à la morgue de l'hôpital régional Amadou Tidiane Bâ de Sédhiou afin de permettre les examens médico-légaux nécessaires. Son inhumation est prévue ce lundi dans son village natal, après les formalités requises.



Les autorités poursuivent les procédures habituelles afin d'établir officiellement les circonstances de ce décès.

