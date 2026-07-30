

La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a indiqué avoir effectué 309 interventions depuis le début de son dispositif déployé pour le Grand Magal de Touba. Selon son responsable de la communication, ces opérations ont concerné 524 victimes, dont 21 personnes décédées, principalement à la suite d'accidents de la circulation.

D'après le bilan communiqué, 503 victimes ont reçu une assistance des équipes de secours, tandis que 21 corps sans vie ont été recensés.

Les accidents de la route constituent la principale cause d'intervention de la BNSP. Au total, 221 accidents ont été enregistrés, faisant 472 victimes, dont 451 ont été prises en charge et 21 ont perdu la vie.

En parallèle des opérations de secours, les sapeurs-pompiers indiquent avoir distribué 937 mètres cubes d'eau aux populations et assuré 138 consultations médicales gratuites au bénéfice des pèlerins.

La BNSP signale également une forte affluence aux abords de la Grande Mosquée de Touba ainsi que sur les principaux axes d'accès, une situation qui pourrait augmenter les risques de bousculade. Les autorités recommandent ainsi aux pèlerins de limiter leurs déplacements dans les zones les plus fréquentées et invitent les parents à surveiller attentivement les enfants de moins de cinq ans.

Enfin, les responsables des grandes cuisines sont appelés à respecter les consignes de sécurité afin de prévenir les incendies, notamment en évitant de laisser des feux sans surveillance.