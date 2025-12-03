Menu
Trafic de drogue : une convoyeuse déférée après une double saisie spectaculaire à Kolda


Rédigé le Samedi 20 Décembre 2025 à 10:10 | Lu 31 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


La Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Kolda, relevant de l’Office Central pour la Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS), a procédé au déferrement d’une convoyeuse de drogue à l’issue d’une opération minutieusement menée, ayant permis la saisie combinée de produits psychotropes et de chanvre indien.


Après ouverture, la surprise est de taille : les tubes renfermaient 200 plaquettes de Tapentadol, soit 2 000 comprimés, ainsi que huit seringues, soigneusement dissimulées à l’intérieur des conduits métalliques.

 

Interrogé sur l’origine des tubes, le chauffeur a indiqué qu’ils lui avaient été confiés par un intermédiaire, tout en précisant être en contact direct avec la propriétaire de la marchandise. Sous la coordination des forces de sécurité, un rendez-vous piégé est alors organisé au garage de Manda Douane.

Pensant récupérer sa cargaison sans encombre, la convoyeuse se présente sur les lieux. Après avoir confirmé être la propriétaire des tubes saisis, elle est immédiatement interpellée par des agents en civil, mettant fin à sa tentative de récupération.

 

Conduite dans les locaux de la BRS de Kolda pour la poursuite de l’enquête, la suspecte voit l’ensemble de ses bagages soumis à une fouille approfondie. Les enquêteurs de l’OCRTIS remarquent rapidement un extincteur présentant des traces de soudure récente et un polissage suspect à sa base.

L’ouverture forcée de l’appareil permet la découverte d’une seconde cache ingénieusement aménagée, contenant deux (02) kilogrammes de chanvre indien, confirmant le caractère organisé et sophistiqué du trafic.

 

Entendue sur procès-verbal, la mise en cause a reconnu l’ensemble des faits, indiquant que la drogue était destinée au marché de Diamniadio. Elle a été déférée devant le parquet pour trafic international de drogue et de produits psychotropes.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier les fournisseurs basés dans le pays frontalier ainsi que les ramifications éventuelles de ce réseau criminel sur le territoire national.



Lat Soukabé Fall

