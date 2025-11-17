Menu
Trafic de chanvre indien à Mbour : le cultivateur Moussa Ba et le mécanicien Pape Sarr devant la chambre criminelle


Rédigé le Vendredi 21 Novembre 2025 à 18:00 | Lu 30 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Accusés d’association de malfaiteurs et de trafic intérieur de chanvre indien, le cultivateur Moussa Ba et le mécanicien Pape Sarr ont comparu devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour. Les deux hommes risquent lourd, alors que le parquet a requis 10 ans de réclusion criminelle.


Trafic de chanvre indien à Mbour : le cultivateur Moussa Ba et le mécanicien Pape Sarr devant la chambre criminelle

Dans la nuit du 9 au 10 novembre 2022, des éléments de la gendarmerie de Joal-Fadiouth, en mission de contrôle, interceptent un taxi suspect. À bord se trouve Pape Sarr, mécanicien, qui transporte 10 kg de chanvre indien soigneusement emballés.

Interrogé sur place, Pape Sarr reconnaît immédiatement la possession de la marchandise et affirme l’avoir achetée auprès du cultivateur Moussa Ba pour 600 000 F CFA. Munis de ces informations, les gendarmes se rendent directement au domicile du cultivateur.

La perquisition permet de découvrir 3 kg supplémentaires de chanvre indien, ainsi que 845 000 F CFA en liquide et une moto.

Face aux juges, Pape Sarr tente de minimiser son rôle, assurant qu’il n’était qu’un simple livreur. Selon lui, le sachet qu’il transportait devait être remis à un certain Moussa Mbaye, un nom qui n’apparaît nulle part dans les procès-verbaux d’enquête, comme le souligne le procureur.

De son côté, Moussa Ba opte pour la dénégation totale :

 il nie connaître Pape Sarr,
 rejette toute participation au trafic,

 et invoque des troubles psychiques accompagnés d’hallucinations.

Il admet néanmoins la présence de l’argent et de la moto retrouvés chez lui.

 

Pour le ministère public, il ne fait aucun doute que les éléments du dossier démontrent une activité de trafic organisée, même si les accusés tentent de se désolidariser.

Le procureur requiert 10 ans de réclusion criminelle contre les deux hommes.

Les avocats de la défense, Maître Aboubacry Deh et Maître Oumar Sène, plaident la requalification des faits :

 détention en vue de l’offre,
​ usage personnel,

 absence d’un réseau structuré.

Maître Sène insiste notamment sur un rapport médical attestant la consommation régulière de drogue par Moussa Ba, cause de ses hallucinations, et estime que son client ne devrait être poursuivi que pour la drogue trouvée chez lui.

Après les plaidoiries, le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 19 décembre prochain, date à laquelle sera rendu le verdict qui déterminera le sort de Moussa Ba et Pape Sarr.



Lat Soukabé Fall

