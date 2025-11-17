Thiès : Interpellation de B. Diop, auteur présumé d’une série de vols nocturnes entre Rufisque et Zac Mbao

Tout commence lorsque I. Mbow confie la vente de son véhicule Hyundai Tucson à son ami A. K. Guèye, propriétaire d’un parking à Rufisque.

Le 28 octobre 2024, vers 4 h du matin, Guèye gare son véhicule personnel dans son parking… en oubliant à l’intérieur une sacoche contenant la clé de la Hyundai Tucson stockée au même endroit.



Quelques heures plus tard, vers 8 h, il découvre la disparition du véhicule. La vitre de sa voiture personnelle a été brisée. Le voleur s’est emparé de la sacoche puis de la Hyundai.



Les deux hommes déposent immédiatement plainte auprès :



du commissariat central de Rufisque,

​de la sûreté urbaine de Dakar,



de la Section de recherches de Colobane,



et de la Division des investigations criminelles (DIC).



Le 6 novembre 2025, A. K. Guèye est informé d’une tentative de mutation du véhicule volé. Accompagné d’I. Mbow, il saisit la sûreté urbaine du commissariat central de Thiès et fournit aux enquêteurs :



le numéro du suspect localisé dans la cité du Rail,

​ ainsi que les images de vidéosurveillance montrant clairement le vol.



Les investigations mènent les policiers jusqu’à M. M. Wade, un douanier détenteur du véhicule volé.

Contacté par téléphone, il se rend spontanément au commissariat et remet la voiture aux enquêteurs.



Il affirme avoir acheté la Hyundai pour 7 millions F CFA auprès d’un certain B. Diop :



2 millions déjà versés,

​5 millions restants impayés depuis un an.



Les policiers constatent qu’il ne dispose d’aucun acte de vente, mais il est laissé libre, car il aurait ignoré l’origine frauduleuse du véhicule.



Le 10 novembre 2025, les enquêteurs interpellent B. Diop, qui se présente comme vendeur de véhicules. Confronté aux images de vidéosurveillance, il passe aux aveux.

Il reconnaît :



avoir volé la Hyundai en cassant la vitre d’un véhicule pour récupérer la sacoche contenant la clé,

avoir commis plusieurs autres vols nocturnes avec effraction dans différents quartiers.



La perquisition effectuée à son domicile à Guédiawaye permet aux policiers de découvrir :



une copie du certificat de mutation du véhicule volé,

une dizaine de sacs d’ordinateurs,

des montres,

trois clés de véhicules,

des puces téléphoniques,

un couteau,

​ et une arme factice.



D’autres victimes se sont présentées avec leurs vidéosurveillance pour porter plainte contre le suspect.



Au terme de l’enquête, B. Diop est déféré au tribunal de grande instance de Thiès, où il a été placé sous mandat de dépôt.

De son côté, il réaffirme que le douanier ignorait l’origine frauduleuse de la Hyundai et confirme n’avoir reçu que 2 millions sur la transaction.

