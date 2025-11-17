Menu
Thiesinfo
Thiesinfo
Le Portail de Thiès sur le Web
Recherche avancée
Accueil Actualités National Cérémonies Sport Contact
L'Actualité au Sénégal

Touba : Un commerçant libéré après avoir tué un cambrioleur pour défendre son magasin


Rédigé le Vendredi 21 Novembre 2025 à 19:05 | Lu 21 fois Rédigé par Lat Soukabé Fall


Cheikh Sylla, commerçant à Touba, vient de recouvrer la liberté après plus de deux ans de détention préventive. Il avait été arrêté pour avoir abattu un cambrioleur qui défonçait son magasin dans la nuit du 3 au 4 mars 2023.


Touba : Un commerçant libéré après avoir tué un cambrioleur pour défendre son magasin

Selon les faits, les éléments du commissariat spécial de Touba avaient été alertés par les sapeurs-pompiers qui avaient découvert un corps sans vie dans le magasin de M. Sylla. La victime, un jeune homme d’une vingtaine d’années, présentait une grave plaie à la poitrine causée par une balle de fusil.

Interrogé par la police, Cheikh Sylla a expliqué avoir agi pour protéger son commerce. Vers 3 heures du matin, des malfaiteurs avaient défoncé la porte de son magasin. Il a alors ouvert le feu, touchant l’un des intrus à la poitrine. Ayant constaté le drame, il a alerté les sapeurs-pompiers avant de prendre la fuite, faute d’autorisation de port d’arme. Le fusil utilisé appartenait à son défunt père.

Devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Diourbel, Cheikh Sylla a maintenu sa version des faits. L’avocat général avait requis 20 ans de réclusion criminelle, tandis que l’avocat de la défense, Maître Serigne Diongue, plaidait la légitime défense : « Mon client n’a rien fait de mal, si ce n’est d’avoir courageusement défendu son bien au péril de sa vie. Nous sommes bien dans un cas de légitime défense », a-t-il insisté, dénonçant la riposte disproportionnée du procureur.

Au terme du procès, la chambre criminelle a requalifié les charges initiales. Le meurtre a été transformé en « coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner » et la détention illégale d’arme de 5ᵉ catégorie a également été retenue. Pour ces faits, C. Sylla a été condamné à deux ans de réclusion criminelle, peine déjà purgée en détention préventive, ce qui lui a permis de retrouver sa liberté.



Lat Soukabé Fall

Nouveau commentaire :

Thiesinfo, Copyright Juin 2007 - Propulsé par Seyelatyr: Tel 775312579.
Service Commercial: 772150237 - Email: seyelatyr@hotmail.com
Accès membres | Plan du site | RSS Syndication | Inscription au site | Tags